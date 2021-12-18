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رازفان: قدمنا مستوى جيداً.. وفلامنغو فاز بخبرة لاعبيه

شدد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال على أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فلامنجو البرازيلي، رغم الخسارة في نصف النهائي من كأس العالم للأندية.


وقال: " قدمنا مستوى جيداً اليوم، ومتوازناً في الشوط الثاني رغم الخسارة".

وأضاف: صنعنا العديد من الفرص، أكثر من المنافس، لكننا لم نوفق في تسجيلها لذا أرى أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن هذه هي كرة القدم.

وتابع: "فلامنجو لم يظهر بالمستوى الذي كنت أتوقعه، لكنه في نفس الوقت كان أكثر فاعلية، وتمكن من حسم اللقاء بفضل خبرة لاعبيه، التي كانت لها الكلمة العليا في المباراة".

كأس العالم للأندية الهلال فلامنجو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رازفان: قدمنا مستوى جيداً.. وفلامنغو فاز بخبرة لاعبيه
سبق

شدد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال على أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فلامنجو البرازيلي، رغم الخسارة في نصف النهائي من كأس العالم للأندية.


وقال: " قدمنا مستوى جيداً اليوم، ومتوازناً في الشوط الثاني رغم الخسارة".

وأضاف: صنعنا العديد من الفرص، أكثر من المنافس، لكننا لم نوفق في تسجيلها لذا أرى أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن هذه هي كرة القدم.

وتابع: "فلامنجو لم يظهر بالمستوى الذي كنت أتوقعه، لكنه في نفس الوقت كان أكثر فاعلية، وتمكن من حسم اللقاء بفضل خبرة لاعبيه، التي كانت لها الكلمة العليا في المباراة".

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:34 PM

رازفان: قدمنا مستوى جيداً.. وفلامنغو فاز بخبرة لاعبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال على أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فلامنجو البرازيلي، رغم الخسارة في نصف النهائي من كأس العالم للأندية.


وقال: " قدمنا مستوى جيداً اليوم، ومتوازناً في الشوط الثاني رغم الخسارة".

وأضاف: صنعنا العديد من الفرص، أكثر من المنافس، لكننا لم نوفق في تسجيلها لذا أرى أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن هذه هي كرة القدم.

وتابع: "فلامنجو لم يظهر بالمستوى الذي كنت أتوقعه، لكنه في نفس الوقت كان أكثر فاعلية، وتمكن من حسم اللقاء بفضل خبرة لاعبيه، التي كانت لها الكلمة العليا في المباراة".

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