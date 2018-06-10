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أمانة عسير تضبط 76 مخالفة وتغلق 13 منشأة تجارية

تعاملت مع 11 مبسطاً عشوائياً خلال حملة مفاجئة

أغلقت أمانة منطقة عسير نحو 13 منشأة تجارية بعد رصد أكثر من 76 مخالفة تمثلت في ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة وعدم تجديد التراخيص وعدم توفر الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة بشكل عام.

وواصلت أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية الميدانية الشاملة لضبط المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين والمنشآت التجارية المخالفة في مدينة أبها، مما أسفر عن ضبط نحو 11 من المباسط العشوائية.

وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي: فرق الرقابة قامت بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها؛ لمراقبة المخالفين والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين والمباسط العشوائية.

وأضاف: الأمانة مستمرة في حملتها لضبط الباعة الجائلين، من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر وجود المخالفين فيها.

وأشاد بالدور المثمر لإدارة الرقابة الشاملة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، مما أسهم في الحدّ من هذه الظاهرة؛ لما لها من مضارّ وأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع.

ودعا "العاوي" المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الأمانة، وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير تضبط 76 مخالفة وتغلق 13 منشأة تجارية
سبق

أغلقت أمانة منطقة عسير نحو 13 منشأة تجارية بعد رصد أكثر من 76 مخالفة تمثلت في ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة وعدم تجديد التراخيص وعدم توفر الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة بشكل عام.

وواصلت أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية الميدانية الشاملة لضبط المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين والمنشآت التجارية المخالفة في مدينة أبها، مما أسفر عن ضبط نحو 11 من المباسط العشوائية.

وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي: فرق الرقابة قامت بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها؛ لمراقبة المخالفين والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين والمباسط العشوائية.

وأضاف: الأمانة مستمرة في حملتها لضبط الباعة الجائلين، من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر وجود المخالفين فيها.

وأشاد بالدور المثمر لإدارة الرقابة الشاملة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، مما أسهم في الحدّ من هذه الظاهرة؛ لما لها من مضارّ وأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع.

ودعا "العاوي" المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الأمانة، وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:25 PM

أمانة عسير تضبط 76 مخالفة وتغلق 13 منشأة تجارية

تعاملت مع 11 مبسطاً عشوائياً خلال حملة مفاجئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أغلقت أمانة منطقة عسير نحو 13 منشأة تجارية بعد رصد أكثر من 76 مخالفة تمثلت في ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة وعدم تجديد التراخيص وعدم توفر الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة بشكل عام.

وواصلت أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية الميدانية الشاملة لضبط المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين والمنشآت التجارية المخالفة في مدينة أبها، مما أسفر عن ضبط نحو 11 من المباسط العشوائية.

وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي: فرق الرقابة قامت بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها؛ لمراقبة المخالفين والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين والمباسط العشوائية.

وأضاف: الأمانة مستمرة في حملتها لضبط الباعة الجائلين، من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر وجود المخالفين فيها.

وأشاد بالدور المثمر لإدارة الرقابة الشاملة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، مما أسهم في الحدّ من هذه الظاهرة؛ لما لها من مضارّ وأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع.

ودعا "العاوي" المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الأمانة، وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.

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