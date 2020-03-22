غزة .. تسجيل أولى إصابتين بفيروس كورونا

لمواطنين اثنين كانا عائدين من باكستان

أعلنت وزارة الصحة في غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تسجيل أولى حالتَي إصابة بفيروس كورونا، لمواطنين اثنين كانا عائدين من باكستان أخيراً.

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي، إلى أن الحالتين كانتا بالفعل في غرف الحجر الصحي ضمن مئات العائدين من الخارج من خلال معبر رفح البري على الحدود مع مصر، وأنهما لم يدخلا إلى وسط القطاع.

وقررت السلطات في القطاع المحاصَر إغلاق المطاعم والمقاهي كافة، تجنباً لانتشار العدوى.