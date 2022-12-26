"الدويش" يفتتح مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" بالشرقية

افتتح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"، التي تستمر ليومين وتستهدف جميع منسوبي المساجد بالمنطقة من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين ومراقبات.

وتشمل المبادرة دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات وبرامج ولقاءات علمية، ومحاضرات توعوية، تُناقش مَحاور التأصيل الشرعي للانتماء الوطني، وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد، وأهمية لزوم الجماعة، والتحذير من التحزبات والجماعات، وبعض المهارات مثل أمانة تطوير الأداء، ومهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، وتعزيز الانتماء والمواطنة.

وتحدّث "الدويش" خلال كلمة الافتتاح عن نعمة حب الوطن، وحذر من الجماعات التي تدعو إلى التفرقة والخلاف، كما استمع الجميع إلى كلمة وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المسجلة.

واختتم حديثه بشكره ولاة الأمر على ما يبذلونه من جهود لخدمة بيوت الله ولوزير الشؤون الإسلامية على متابعته المستمرة. كما قدّم "الدويش" الشكر لجمعية الدعوة بالراكة؛ لاستضافتها المبادرة، ولجميع الحضور؛ سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد.