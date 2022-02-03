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أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1050 جولة رقابية نفذتها في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1050 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 69 مخالفة، وإغلاق منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات، مع رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

أمانة المنطقة الشرقية

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أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1050 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 69 مخالفة، وإغلاق منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات، مع رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
02:36 PM

أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1050 جولة رقابية نفذتها في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1050 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 69 مخالفة، وإغلاق منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات، مع رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

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