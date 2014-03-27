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الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونياً

طالبت بعدم الشراء خارج القنوات الرسمية وإبلاغ السلطات الوطنية عن مروجيها

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات "كوفيد 19 " مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا ، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة، مطالباً بعدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونياً
سبق

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات "كوفيد 19 " مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا ، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة، مطالباً بعدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:41 AM

الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونياً

طالبت بعدم الشراء خارج القنوات الرسمية وإبلاغ السلطات الوطنية عن مروجيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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1,121

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات "كوفيد 19 " مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا ، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة، مطالباً بعدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

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