النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الاتصالات تُنفِّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعَيْ الاتصالات والبريد

في عدد من مناطق السعودية.. وأسفرت عن رصد 145 مخالفة

نفَّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 1341 جولة تفتيشية من قِبل فِرقها الرقابية خلال شهر إبريل الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع خدمات البريد.

وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع، وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق السعودية، وأسفرت عن رصد 145 مخالفة.

يُذكر أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعَيْ الاتصالات والبريد، إضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتشديد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة الاتصالات تُنفِّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعَيْ الاتصالات والبريد
سبق

نفَّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 1341 جولة تفتيشية من قِبل فِرقها الرقابية خلال شهر إبريل الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع خدمات البريد.

وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع، وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق السعودية، وأسفرت عن رصد 145 مخالفة.

يُذكر أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعَيْ الاتصالات والبريد، إضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتشديد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
10:44 PM

هيئة الاتصالات تُنفِّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعَيْ الاتصالات والبريد

في عدد من مناطق السعودية.. وأسفرت عن رصد 145 مخالفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
508

نفَّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 1341 جولة تفتيشية من قِبل فِرقها الرقابية خلال شهر إبريل الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع خدمات البريد.

وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع، وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق السعودية، وأسفرت عن رصد 145 مخالفة.

يُذكر أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعَيْ الاتصالات والبريد، إضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتشديد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة