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"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

الشراكة مع جمعية سخاء بوادي فاطمة ويستهدف سقيا أكثر من 8000 مستفيد

دشنت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مشروع الشراكات المجتمعية الذي يستهدف سقيا الأسر المحتاجة في القرى والهجر بوساطة صهاريج المياه بالشراكة مع جمعية سخاء بوادي فاطمة، ويستفيد من هذا المشروع (1518) مستفيدًا يمثلون (253) أسرة.

كما دشنت مشروعها لسقيا الأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعيات نفع وتراحم وحماية ويستهدف المشروع قرابة (7084) مستفيدًا يمثلون (1012) أسرة.

وكشف رئيس مجلس إدارة سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم، أن المشروعين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 748000 ريال لمدة عام تستهدف (8602) مستفيد.

وأضاف أن هذه الشراكة تضاف إلى قائمة المشروعات التي تواصل الجمعية تحقيقها كمشروعات سقيا الحاج والمعتمر، سقيا المساجد والأماكن العامة، سقيا الصائم، سقيا الأيدي العاملة، وقف السقيا، سقيا الكبد الرطبة كالطيور وما شابهها، وسقيا المحتاجين، بالإضافة إلى صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين، تنظيم فعاليات ترشيد المياه، والدراسات والأبحاث حول المياه، وتكثيف المياه، وأخيرًا حفر الآبار في الهجر والقرى.

يُذكر أن الجمعية تستقبل تبرعات سقيا الماء لمشروعات البرادات الذاتية والثلاجات الرأسية عبر حساباتها في:
مصرف الراجحي SA2080000334608010500004
بنك الإنماء SA6405000068202483398000
البنك الأهلي SA4610000012600000448300
أومن خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455 ).

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"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة
سبق

دشنت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مشروع الشراكات المجتمعية الذي يستهدف سقيا الأسر المحتاجة في القرى والهجر بوساطة صهاريج المياه بالشراكة مع جمعية سخاء بوادي فاطمة، ويستفيد من هذا المشروع (1518) مستفيدًا يمثلون (253) أسرة.

كما دشنت مشروعها لسقيا الأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعيات نفع وتراحم وحماية ويستهدف المشروع قرابة (7084) مستفيدًا يمثلون (1012) أسرة.

وكشف رئيس مجلس إدارة سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم، أن المشروعين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 748000 ريال لمدة عام تستهدف (8602) مستفيد.

وأضاف أن هذه الشراكة تضاف إلى قائمة المشروعات التي تواصل الجمعية تحقيقها كمشروعات سقيا الحاج والمعتمر، سقيا المساجد والأماكن العامة، سقيا الصائم، سقيا الأيدي العاملة، وقف السقيا، سقيا الكبد الرطبة كالطيور وما شابهها، وسقيا المحتاجين، بالإضافة إلى صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين، تنظيم فعاليات ترشيد المياه، والدراسات والأبحاث حول المياه، وتكثيف المياه، وأخيرًا حفر الآبار في الهجر والقرى.

يُذكر أن الجمعية تستقبل تبرعات سقيا الماء لمشروعات البرادات الذاتية والثلاجات الرأسية عبر حساباتها في:
مصرف الراجحي SA2080000334608010500004
بنك الإنماء SA6405000068202483398000
البنك الأهلي SA4610000012600000448300
أومن خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455 ).

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
01:27 AM

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

الشراكة مع جمعية سخاء بوادي فاطمة ويستهدف سقيا أكثر من 8000 مستفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشنت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مشروع الشراكات المجتمعية الذي يستهدف سقيا الأسر المحتاجة في القرى والهجر بوساطة صهاريج المياه بالشراكة مع جمعية سخاء بوادي فاطمة، ويستفيد من هذا المشروع (1518) مستفيدًا يمثلون (253) أسرة.

كما دشنت مشروعها لسقيا الأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعيات نفع وتراحم وحماية ويستهدف المشروع قرابة (7084) مستفيدًا يمثلون (1012) أسرة.

وكشف رئيس مجلس إدارة سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم، أن المشروعين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 748000 ريال لمدة عام تستهدف (8602) مستفيد.

وأضاف أن هذه الشراكة تضاف إلى قائمة المشروعات التي تواصل الجمعية تحقيقها كمشروعات سقيا الحاج والمعتمر، سقيا المساجد والأماكن العامة، سقيا الصائم، سقيا الأيدي العاملة، وقف السقيا، سقيا الكبد الرطبة كالطيور وما شابهها، وسقيا المحتاجين، بالإضافة إلى صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين، تنظيم فعاليات ترشيد المياه، والدراسات والأبحاث حول المياه، وتكثيف المياه، وأخيرًا حفر الآبار في الهجر والقرى.

يُذكر أن الجمعية تستقبل تبرعات سقيا الماء لمشروعات البرادات الذاتية والثلاجات الرأسية عبر حساباتها في:
مصرف الراجحي SA2080000334608010500004
بنك الإنماء SA6405000068202483398000
البنك الأهلي SA4610000012600000448300
أومن خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455 ).

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,549
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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