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حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنة من الغرق

بعد سقوطها في البحر أثناء تنزهها على الشاطئ

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان أمس من إنقاذ مواطنة، تبلغ من العمر ٢٠ عاماً، تعرضت لحالة غرق بعد سقوطها في البحر أثناء تنزهها على الشاطئ المقابل لكلية الطب بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، أنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بالقطاع من أحد المواطنين يفيد بتعرض مواطنة لحالة غرق على الشاطئ المقابل لكلية الطب بعد تجاوزها السياج أثناء التنزه وسقوطها في البحر، في منطقة ممنوع السباحة بها.

وأضاف أنه على الفور، تم توجيه دوريات البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقام الغواصون بواجبهم حيث تم إنقاذ المواطنة، وإخراجها من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لها، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان، وأُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

حرس الحدود بمنطقة جازان غرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنة من الغرق
سبق

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان أمس من إنقاذ مواطنة، تبلغ من العمر ٢٠ عاماً، تعرضت لحالة غرق بعد سقوطها في البحر أثناء تنزهها على الشاطئ المقابل لكلية الطب بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، أنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بالقطاع من أحد المواطنين يفيد بتعرض مواطنة لحالة غرق على الشاطئ المقابل لكلية الطب بعد تجاوزها السياج أثناء التنزه وسقوطها في البحر، في منطقة ممنوع السباحة بها.

وأضاف أنه على الفور، تم توجيه دوريات البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقام الغواصون بواجبهم حيث تم إنقاذ المواطنة، وإخراجها من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لها، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان، وأُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
06:41 PM

حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنة من الغرق

بعد سقوطها في البحر أثناء تنزهها على الشاطئ

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ذياب الشمري - الرياض
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تمكنت الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان أمس من إنقاذ مواطنة، تبلغ من العمر ٢٠ عاماً، تعرضت لحالة غرق بعد سقوطها في البحر أثناء تنزهها على الشاطئ المقابل لكلية الطب بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، أنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بالقطاع من أحد المواطنين يفيد بتعرض مواطنة لحالة غرق على الشاطئ المقابل لكلية الطب بعد تجاوزها السياج أثناء التنزه وسقوطها في البحر، في منطقة ممنوع السباحة بها.

وأضاف أنه على الفور، تم توجيه دوريات البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقام الغواصون بواجبهم حيث تم إنقاذ المواطنة، وإخراجها من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لها، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان، وأُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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