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شاهد.. "الصحة" تنشر فيديو عن مصاب ثلاثيني بكورونا يرقد في حالة خطرة

نُقلت له العدوى من صديق بالاستراحة ونقلها إلى أصدقائه وأهله

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بتويتر ‪@SaudiMOH مقطع فيديو توعويًّا ضمن وسم "#نعود_بحذر"، نبهت من خلاله إلى خطورة التجمعات التي تتعدى المصاب نفسه؛ لتنتقل العدوى إلى أهله، وكل من حوله. مشددة على الالتزام بالتعليمات الصحية، والحرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

وقال باسل المعبدي، مشرف تمريض بأقسام العناية المركزة في الفيديو: "المصاب في الثلاثينيات من عمره، وانتقلت له العدوى من أحد أصدقائه في الاستراحة، وبعدها نقلها لأهله في المنزل، ثم نقلها إلى أصدقائه في استراحة أخرى، ووصلت إلينا حالته الصحية، وهي في أعلى درجات الخطورة، وغير مستقرة، ويرقد في حالة حرجة على الأجهزة التي تدعم العلامات الحيوية للمريض!".

وحذر في هذا الصدد من خطورة المرض، وسرعة انتقاله بين الناس، مشددًا على أهمية التباعد الاجتماعي، والالتزام بالتعليمات والسلوكيات والإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء.

وأكد أن عزيمتهم بوصفهم ممارسين صحيين لم تضعف، بل تزداد قوة يومًا بعد آخر، رغم تزايد أعداد الحالات والتعب الذي يواجهونه بسبب ذلك.

وشدَّد على أن همهم وهدفهم الأول هو عودة جميع المرضى لمنازلهم وأهاليهم سالمين معافين وهم بصحة جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الصحة" تنشر فيديو عن مصاب ثلاثيني بكورونا يرقد في حالة خطرة
سبق

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بتويتر ‪@SaudiMOH مقطع فيديو توعويًّا ضمن وسم "#نعود_بحذر"، نبهت من خلاله إلى خطورة التجمعات التي تتعدى المصاب نفسه؛ لتنتقل العدوى إلى أهله، وكل من حوله. مشددة على الالتزام بالتعليمات الصحية، والحرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

وقال باسل المعبدي، مشرف تمريض بأقسام العناية المركزة في الفيديو: "المصاب في الثلاثينيات من عمره، وانتقلت له العدوى من أحد أصدقائه في الاستراحة، وبعدها نقلها لأهله في المنزل، ثم نقلها إلى أصدقائه في استراحة أخرى، ووصلت إلينا حالته الصحية، وهي في أعلى درجات الخطورة، وغير مستقرة، ويرقد في حالة حرجة على الأجهزة التي تدعم العلامات الحيوية للمريض!".

وحذر في هذا الصدد من خطورة المرض، وسرعة انتقاله بين الناس، مشددًا على أهمية التباعد الاجتماعي، والالتزام بالتعليمات والسلوكيات والإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء.

وأكد أن عزيمتهم بوصفهم ممارسين صحيين لم تضعف، بل تزداد قوة يومًا بعد آخر، رغم تزايد أعداد الحالات والتعب الذي يواجهونه بسبب ذلك.

وشدَّد على أن همهم وهدفهم الأول هو عودة جميع المرضى لمنازلهم وأهاليهم سالمين معافين وهم بصحة جيدة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:03 AM

شاهد.. "الصحة" تنشر فيديو عن مصاب ثلاثيني بكورونا يرقد في حالة خطرة

نُقلت له العدوى من صديق بالاستراحة ونقلها إلى أصدقائه وأهله

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
15,850

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بتويتر ‪@SaudiMOH مقطع فيديو توعويًّا ضمن وسم "#نعود_بحذر"، نبهت من خلاله إلى خطورة التجمعات التي تتعدى المصاب نفسه؛ لتنتقل العدوى إلى أهله، وكل من حوله. مشددة على الالتزام بالتعليمات الصحية، والحرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

وقال باسل المعبدي، مشرف تمريض بأقسام العناية المركزة في الفيديو: "المصاب في الثلاثينيات من عمره، وانتقلت له العدوى من أحد أصدقائه في الاستراحة، وبعدها نقلها لأهله في المنزل، ثم نقلها إلى أصدقائه في استراحة أخرى، ووصلت إلينا حالته الصحية، وهي في أعلى درجات الخطورة، وغير مستقرة، ويرقد في حالة حرجة على الأجهزة التي تدعم العلامات الحيوية للمريض!".

وحذر في هذا الصدد من خطورة المرض، وسرعة انتقاله بين الناس، مشددًا على أهمية التباعد الاجتماعي، والالتزام بالتعليمات والسلوكيات والإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء.

وأكد أن عزيمتهم بوصفهم ممارسين صحيين لم تضعف، بل تزداد قوة يومًا بعد آخر، رغم تزايد أعداد الحالات والتعب الذي يواجهونه بسبب ذلك.

وشدَّد على أن همهم وهدفهم الأول هو عودة جميع المرضى لمنازلهم وأهاليهم سالمين معافين وهم بصحة جيدة.

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