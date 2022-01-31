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القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بمناسبة إعادة انتخابه.. و"الملك" يشيد بتميز العلاقات بين البلدين

ولي العهد عبّر عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له وللشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب إيطاليا الصديق.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بمناسبة إعادة انتخابه.. و"الملك" يشيد بتميز العلاقات بين البلدين
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب إيطاليا الصديق.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
03:52 PM

القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بمناسبة إعادة انتخابه.. و"الملك" يشيد بتميز العلاقات بين البلدين

ولي العهد عبّر عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له وللشعب الصديق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب إيطاليا الصديق.

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