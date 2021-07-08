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"الصحة": تسجيل 1257 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1484 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 8 يوليو 2021، تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 497773 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1484 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 478127 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7933 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11713 والحالات الحرجة 1385 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 1257 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1484 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 8 يوليو 2021، تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 497773 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1484 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 478127 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7933 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11713 والحالات الحرجة 1385 حالة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
03:39 PM
اخر تعديل
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:56 AM

"الصحة": تسجيل 1257 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1484 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
10,017

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 8 يوليو 2021، تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 497773 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1484 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 478127 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7933 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11713 والحالات الحرجة 1385 حالة.

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