أمر ملكي: تعيين بندر بن خالد الفيصل رئيساً لهيئة الفروسية وعبدالعزيز بن تركي نائباً له

عبدالله بن خالد بن سلطان عضواً بمجلس الإدارة

صدر أمر ملكي كريم بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضواً بمجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.

وأعرب عن اعتزازه وزملائه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة بهذه الثقة الكريمة التي تعد تشريفا كبيراً في سبيل خدمة هذه الرياضة العريقة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في كل ما ينهض بالفروسية السعودية ويضعها في مكانتها اللائقة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الذي كانت له الأيادي البيضاء والوقفات المشهودة على الفروسية طوال تاريخها، مثمناً متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي يحرص على تطور ورفعة رياضة الفروسية ويوجه دائماً بتسخير جميع الإمكانات في سبيل وصول هذه الرياضة الأصيلة إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة في جميع المجالات.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل:" إنه سيعمل وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجّسد توجهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات".