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"الصحة" و"الإسكان" تنفذان حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل

في عدد من مناطق المملكة

نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الإسكان حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل في الحد الجنوبي، وذلك في فروع وزارة الإسكان في عدد من مناطق المملكة.

وتواصل الصحة تنفيذ حملات التبرع بالدم على مدار العام بهدف التوعية بأهمية التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبياناً وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل والحث على البذل والعطاء.

كما تسعى هذه الحملات إلى الاحتياجات اليومية وهامش احتياطي فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة والحرجة على مستوى المملكة.

وزارة الصحة وزارة الإسكان الحد الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" و"الإسكان" تنفذان حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل
سبق

نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الإسكان حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل في الحد الجنوبي، وذلك في فروع وزارة الإسكان في عدد من مناطق المملكة.

وتواصل الصحة تنفيذ حملات التبرع بالدم على مدار العام بهدف التوعية بأهمية التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبياناً وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل والحث على البذل والعطاء.

كما تسعى هذه الحملات إلى الاحتياجات اليومية وهامش احتياطي فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة والحرجة على مستوى المملكة.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
08:14 PM

"الصحة" و"الإسكان" تنفذان حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل

في عدد من مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الإسكان حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل في الحد الجنوبي، وذلك في فروع وزارة الإسكان في عدد من مناطق المملكة.

وتواصل الصحة تنفيذ حملات التبرع بالدم على مدار العام بهدف التوعية بأهمية التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبياناً وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل والحث على البذل والعطاء.

كما تسعى هذه الحملات إلى الاحتياجات اليومية وهامش احتياطي فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة والحرجة على مستوى المملكة.

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