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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

بعد تعافيها.. خروج مصابة "كورونا" التي وضعت طفلها من المستشفى

تماثلت للشفاء بمستشفى أحد بالمدينة المنورة

خرجت السيدة المصابة بفيروس كورونا والتي وضعت طفلها، من مستشفى أحد بالمدينة، المنورة، اليوم، بعد تمثالها للشفاء.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 8274 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1329 حالة، بعدما سجل اليوم 280 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 94 حالة.

وبين متحدث الصحة، أنه تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، لتشكل ثلثي الحالات المسجلة بنسبة 65%، فيما جاءت 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي بدور الضيافة، ومنهم 21% من الحالات الجديدة لسعوديين، و79% لغير سعوديين.
وأكد الدكتور "العبدالعالي"، أن طرق كشف هذه الحالات والوصول إليها والحصول على التأكيد بإصابتها بالفايروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة، حيث تم اكتشاف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، بينما بقية الحالات 201 حالة التي تشكل 18% هي حالات مخالطة مجتمعية، وهو عدد مقارب لأعداد الحالات المرصودة في المعتاد خلال الفترات السابقة لأعداد حالات المخالطة المجتمعية.

المدينة المنورة مستشفى أحد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعافيها.. خروج مصابة "كورونا" التي وضعت طفلها من المستشفى
سبق

خرجت السيدة المصابة بفيروس كورونا والتي وضعت طفلها، من مستشفى أحد بالمدينة، المنورة، اليوم، بعد تمثالها للشفاء.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 8274 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1329 حالة، بعدما سجل اليوم 280 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 94 حالة.

وبين متحدث الصحة، أنه تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، لتشكل ثلثي الحالات المسجلة بنسبة 65%، فيما جاءت 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي بدور الضيافة، ومنهم 21% من الحالات الجديدة لسعوديين، و79% لغير سعوديين.
وأكد الدكتور "العبدالعالي"، أن طرق كشف هذه الحالات والوصول إليها والحصول على التأكيد بإصابتها بالفايروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة، حيث تم اكتشاف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، بينما بقية الحالات 201 حالة التي تشكل 18% هي حالات مخالطة مجتمعية، وهو عدد مقارب لأعداد الحالات المرصودة في المعتاد خلال الفترات السابقة لأعداد حالات المخالطة المجتمعية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:11 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:26 PM

بعد تعافيها.. خروج مصابة "كورونا" التي وضعت طفلها من المستشفى

تماثلت للشفاء بمستشفى أحد بالمدينة المنورة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
6,580

خرجت السيدة المصابة بفيروس كورونا والتي وضعت طفلها، من مستشفى أحد بالمدينة، المنورة، اليوم، بعد تمثالها للشفاء.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 8274 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1329 حالة، بعدما سجل اليوم 280 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 94 حالة.

وبين متحدث الصحة، أنه تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، لتشكل ثلثي الحالات المسجلة بنسبة 65%، فيما جاءت 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي بدور الضيافة، ومنهم 21% من الحالات الجديدة لسعوديين، و79% لغير سعوديين.
وأكد الدكتور "العبدالعالي"، أن طرق كشف هذه الحالات والوصول إليها والحصول على التأكيد بإصابتها بالفايروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة، حيث تم اكتشاف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، بينما بقية الحالات 201 حالة التي تشكل 18% هي حالات مخالطة مجتمعية، وهو عدد مقارب لأعداد الحالات المرصودة في المعتاد خلال الفترات السابقة لأعداد حالات المخالطة المجتمعية.

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