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حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكة

الأرصاد: يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:19 AM

حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكة

الأرصاد: يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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6,970

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.

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