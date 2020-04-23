حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكة
الأرصاد: يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.
حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-23
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:19 AM
حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكة
الأرصاد: يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.