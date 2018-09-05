النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "العيسى" يشارك في اجتماع وزراء تعليم مجموعة 20 لاعتماد على وثيقة التعليم

يحضر غداً اجتماعاً مشتركاً لوزراء التعليم والعمل للمصادقة على الوثيقة المشتركة

يشارك وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، نظراءه وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين، الاجتماع المنعقد اليوم في مدينة ماندوزا بالأرجنتين؛ للمصادقة على وثيقة التعليم واعتمادها. كما سيحضر غدا الاجتماع المشترك بين وزراء التعليم والعمل؛ للمصادقة على وثيقة التعليم والعمل المشتركة.

وسيتم رفع الوثيقتين لإعتمادهما من قبل قادة مجموعة دول العشرين في إجتماعهما القادم في شهر نوڤمبر ٢٠١٨م في مدينة بونس آيرس عاصمة جمهورية الأرجنتين.

وأكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية بوزارة التعليم، الدكتور سالم بن محمد المالك، خلال حضوره الاجتماعات التحضيرية لاجتماع وزراء التعليم، أن المجتمعين من ممثلي وزارات التعليم لدول مجموعة العشرين أنهوا أمس مناقشة وثيقة التعليم، واتفقوا على موادها الأربع والعشرين، والتي تضمنت السياسات العامة للتعليم وسياسات المهارات وتمويل التعليم والتعاون الدولي، إضافة إلى خطط التعليم المستقبلية.

وكان اجتماع مشترك عقد أمس الثلاثاء بين ممثلي وزارات التعليم والعمل لمناقشة الوثيقة المشتركة بين وزراء التعليم ووزراء العمل، والتي ستتم الموافقة عليها في الاجتماع المشترك بين وزراء التعليم ووزراء العمل في دول المجموعة.

ويعد ذلك الاجتماع الثالث حيث سبقه اجتماع في بوينس آيرس، ثم اجتماع آخر في جنيف، تتطرق فيه ممثلو الدول إلى أهمية التعليم وصقل المهارات لمواكبة سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "العيسى" يشارك في اجتماع وزراء تعليم مجموعة 20 لاعتماد على وثيقة التعليم
سبق

يشارك وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، نظراءه وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين، الاجتماع المنعقد اليوم في مدينة ماندوزا بالأرجنتين؛ للمصادقة على وثيقة التعليم واعتمادها. كما سيحضر غدا الاجتماع المشترك بين وزراء التعليم والعمل؛ للمصادقة على وثيقة التعليم والعمل المشتركة.

وسيتم رفع الوثيقتين لإعتمادهما من قبل قادة مجموعة دول العشرين في إجتماعهما القادم في شهر نوڤمبر ٢٠١٨م في مدينة بونس آيرس عاصمة جمهورية الأرجنتين.

وأكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية بوزارة التعليم، الدكتور سالم بن محمد المالك، خلال حضوره الاجتماعات التحضيرية لاجتماع وزراء التعليم، أن المجتمعين من ممثلي وزارات التعليم لدول مجموعة العشرين أنهوا أمس مناقشة وثيقة التعليم، واتفقوا على موادها الأربع والعشرين، والتي تضمنت السياسات العامة للتعليم وسياسات المهارات وتمويل التعليم والتعاون الدولي، إضافة إلى خطط التعليم المستقبلية.

وكان اجتماع مشترك عقد أمس الثلاثاء بين ممثلي وزارات التعليم والعمل لمناقشة الوثيقة المشتركة بين وزراء التعليم ووزراء العمل، والتي ستتم الموافقة عليها في الاجتماع المشترك بين وزراء التعليم ووزراء العمل في دول المجموعة.

ويعد ذلك الاجتماع الثالث حيث سبقه اجتماع في بوينس آيرس، ثم اجتماع آخر في جنيف، تتطرق فيه ممثلو الدول إلى أهمية التعليم وصقل المهارات لمواكبة سوق العمل.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
06:38 PM

شاهد.. "العيسى" يشارك في اجتماع وزراء تعليم مجموعة 20 لاعتماد على وثيقة التعليم

يحضر غداً اجتماعاً مشتركاً لوزراء التعليم والعمل للمصادقة على الوثيقة المشتركة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
3,438

يشارك وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، نظراءه وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين، الاجتماع المنعقد اليوم في مدينة ماندوزا بالأرجنتين؛ للمصادقة على وثيقة التعليم واعتمادها. كما سيحضر غدا الاجتماع المشترك بين وزراء التعليم والعمل؛ للمصادقة على وثيقة التعليم والعمل المشتركة.

وسيتم رفع الوثيقتين لإعتمادهما من قبل قادة مجموعة دول العشرين في إجتماعهما القادم في شهر نوڤمبر ٢٠١٨م في مدينة بونس آيرس عاصمة جمهورية الأرجنتين.

وأكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية بوزارة التعليم، الدكتور سالم بن محمد المالك، خلال حضوره الاجتماعات التحضيرية لاجتماع وزراء التعليم، أن المجتمعين من ممثلي وزارات التعليم لدول مجموعة العشرين أنهوا أمس مناقشة وثيقة التعليم، واتفقوا على موادها الأربع والعشرين، والتي تضمنت السياسات العامة للتعليم وسياسات المهارات وتمويل التعليم والتعاون الدولي، إضافة إلى خطط التعليم المستقبلية.

وكان اجتماع مشترك عقد أمس الثلاثاء بين ممثلي وزارات التعليم والعمل لمناقشة الوثيقة المشتركة بين وزراء التعليم ووزراء العمل، والتي ستتم الموافقة عليها في الاجتماع المشترك بين وزراء التعليم ووزراء العمل في دول المجموعة.

ويعد ذلك الاجتماع الثالث حيث سبقه اجتماع في بوينس آيرس، ثم اجتماع آخر في جنيف، تتطرق فيه ممثلو الدول إلى أهمية التعليم وصقل المهارات لمواكبة سوق العمل.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,058
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,979
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,882
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,133

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة