في الجولة 13 من دوي الأمير محمد بن سلمان .. الباطن يتجاوز حطين

تواصلت اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد شهد فوز الباطن على مضيفه حطين بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الباطن أولاً عن طريق حسن شراحيلي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء قبل أن يدرك حطين التعادل في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب بينقو دسلفا، فيما عاود الباطن التقدم عن طريق لاسانا ديابي في الدقيقة 75.

ورفع الباطن رصيده لـ 22 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد حطين عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت أول أمس الثلاثاء بإقامة 3 مباريات شهدت فوز جدة على التقدم 2-0، والشعلة على الجيل 1-0 فيما تعادل الخليج مع الطائي بهدف لكل منهما.

كما شهدت الجولة فوز الثقبة على الكوكب 2-1 والجبلين على المجزل 4-0 والعين على الأنصار 3-0 ليرتقي للصدارة مؤقتًا بـ 26 نقطة، وأحد على البكيرية 1-0 فيما تعادل النجوم مع النهضة دون أهداف.

وتختتم منافسات الجولة غدًا الجمعة بإقامة لقاء وحيد يجمع نجران الثالث عشر برصيد 15 نقطة وضيفه القادسية الثاني مؤقتًا بـ 25 نقطة على ملعب جامعة نجران.