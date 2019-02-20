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بمناسبة "يوم التأسيس".. أوبريت غنائي قبل "ديربي" الهلال والنصر

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم احتفالًا قبل انطلاق مباراة النصر والهلال المقررة غدًا الاثنين، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.

وستشهد مباراة النصر والهلال قبل انطلاقتها أوبريتًا غنائيًا، إضافة إلى عدد من العروض التفاعلية مع الجماهير الحاضرة للمباراة، وذلك عند الساعة 6:10 مساء.

ومن المقرر أن تشهد باقي مباريات الدور نفسه، فعاليات مصاحبة تفاعلًا مع المناسبة الوطنية التي تشهدها المملكة للمرة الأولى.

يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمناسبة "يوم التأسيس".. أوبريت غنائي قبل "ديربي" الهلال والنصر
سبق

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم احتفالًا قبل انطلاق مباراة النصر والهلال المقررة غدًا الاثنين، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.

وستشهد مباراة النصر والهلال قبل انطلاقتها أوبريتًا غنائيًا، إضافة إلى عدد من العروض التفاعلية مع الجماهير الحاضرة للمباراة، وذلك عند الساعة 6:10 مساء.

ومن المقرر أن تشهد باقي مباريات الدور نفسه، فعاليات مصاحبة تفاعلًا مع المناسبة الوطنية التي تشهدها المملكة للمرة الأولى.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
05:55 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
07:23 PM

بمناسبة "يوم التأسيس".. أوبريت غنائي قبل "ديربي" الهلال والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم احتفالًا قبل انطلاق مباراة النصر والهلال المقررة غدًا الاثنين، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.

وستشهد مباراة النصر والهلال قبل انطلاقتها أوبريتًا غنائيًا، إضافة إلى عدد من العروض التفاعلية مع الجماهير الحاضرة للمباراة، وذلك عند الساعة 6:10 مساء.

ومن المقرر أن تشهد باقي مباريات الدور نفسه، فعاليات مصاحبة تفاعلًا مع المناسبة الوطنية التي تشهدها المملكة للمرة الأولى.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,176
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
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38 مليار ..

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