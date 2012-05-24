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أكثر من 1.320.000 مستفيد من"تأكد" في الشرقية

تساعد على الكشف المبكّر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّمت مراكز "تأكد" في المنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 1.320.000 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

مراكز تأكد المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 1.320.000 مستفيد من"تأكد" في الشرقية
سبق

قدّمت مراكز "تأكد" في المنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 1.320.000 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:40 AM

أكثر من 1.320.000 مستفيد من"تأكد" في الشرقية

تساعد على الكشف المبكّر وقطع سلسلة انتشار العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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قدّمت مراكز "تأكد" في المنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 1.320.000 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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