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تسمية شارع بـ"حائل" باسم الشيخ حمود الحسين الشغدلي

تقديراً لجهوده في القضاء خلال فترة عمله

أطلقت أمانة منطقة حائل، على أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة اسم فضيلة الشيخ القاضي حمود الحسين -رحمه الله- تقديراً لجهوده في القضاء بحائل خلال الفترة من عام 1362هـ حتى عام 1378هـ.

وقد اختارت لجنة تسمية الشوارع والميادين بأمانة منطقة حائل، الشارع الفاصل بين ثانوية المعتصم وغرفة حائل، ليكون باسم الشيخ حمود.
وقد وثق المواطن مشعل العبدالهادي، أعمال تركيب اللوحة بالشارع.

والشيخ حمود الحسين الشغدلي، وُلد في لبدة حائل عام 1295هـ، وتوفي عام 1390هـ؛ حيث كان قد انتقل إلى الرياض عام 1326هـ، ولازم الشيخ الإمام عبدالله بن عبداللطيف، وتعلم منه حتى صار من كبار علماء الدين البارزين.

وعُرف عنه الرحمة والعطف على الفقراء والشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما كان في القضاء قوياً لا تلين له شكيمة، عجيباً بفصاحته وبلاغته، وحكيماً في قضائه ذا حجة قوية ذكياً بارعاً.
تولى الشيخ حمود القضاء بحائل من عام 1362هـ حتى طلب إعفاءه عام 1378هـ.

وتعرض عام 1355هـ لمرض بالعينين وأصيب بالعمى، فسافر إلى القاهرة وعولج هناك وردّ الله له بصره، إلى أن تُوفي رحمه الله في الثامن من ذي الحجة عام 1390هـ.

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تسمية شارع بـ"حائل" باسم الشيخ حمود الحسين الشغدلي
سبق

أطلقت أمانة منطقة حائل، على أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة اسم فضيلة الشيخ القاضي حمود الحسين -رحمه الله- تقديراً لجهوده في القضاء بحائل خلال الفترة من عام 1362هـ حتى عام 1378هـ.

وقد اختارت لجنة تسمية الشوارع والميادين بأمانة منطقة حائل، الشارع الفاصل بين ثانوية المعتصم وغرفة حائل، ليكون باسم الشيخ حمود.
وقد وثق المواطن مشعل العبدالهادي، أعمال تركيب اللوحة بالشارع.

والشيخ حمود الحسين الشغدلي، وُلد في لبدة حائل عام 1295هـ، وتوفي عام 1390هـ؛ حيث كان قد انتقل إلى الرياض عام 1326هـ، ولازم الشيخ الإمام عبدالله بن عبداللطيف، وتعلم منه حتى صار من كبار علماء الدين البارزين.

وعُرف عنه الرحمة والعطف على الفقراء والشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما كان في القضاء قوياً لا تلين له شكيمة، عجيباً بفصاحته وبلاغته، وحكيماً في قضائه ذا حجة قوية ذكياً بارعاً.
تولى الشيخ حمود القضاء بحائل من عام 1362هـ حتى طلب إعفاءه عام 1378هـ.

وتعرض عام 1355هـ لمرض بالعينين وأصيب بالعمى، فسافر إلى القاهرة وعولج هناك وردّ الله له بصره، إلى أن تُوفي رحمه الله في الثامن من ذي الحجة عام 1390هـ.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
08:01 PM

تسمية شارع بـ"حائل" باسم الشيخ حمود الحسين الشغدلي

تقديراً لجهوده في القضاء خلال فترة عمله

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خالد السليمي - حائل
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أطلقت أمانة منطقة حائل، على أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة اسم فضيلة الشيخ القاضي حمود الحسين -رحمه الله- تقديراً لجهوده في القضاء بحائل خلال الفترة من عام 1362هـ حتى عام 1378هـ.

وقد اختارت لجنة تسمية الشوارع والميادين بأمانة منطقة حائل، الشارع الفاصل بين ثانوية المعتصم وغرفة حائل، ليكون باسم الشيخ حمود.
وقد وثق المواطن مشعل العبدالهادي، أعمال تركيب اللوحة بالشارع.

والشيخ حمود الحسين الشغدلي، وُلد في لبدة حائل عام 1295هـ، وتوفي عام 1390هـ؛ حيث كان قد انتقل إلى الرياض عام 1326هـ، ولازم الشيخ الإمام عبدالله بن عبداللطيف، وتعلم منه حتى صار من كبار علماء الدين البارزين.

وعُرف عنه الرحمة والعطف على الفقراء والشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما كان في القضاء قوياً لا تلين له شكيمة، عجيباً بفصاحته وبلاغته، وحكيماً في قضائه ذا حجة قوية ذكياً بارعاً.
تولى الشيخ حمود القضاء بحائل من عام 1362هـ حتى طلب إعفاءه عام 1378هـ.

وتعرض عام 1355هـ لمرض بالعينين وأصيب بالعمى، فسافر إلى القاهرة وعولج هناك وردّ الله له بصره، إلى أن تُوفي رحمه الله في الثامن من ذي الحجة عام 1390هـ.

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