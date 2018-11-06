تعرّف على تاريخ زيارة الملوك السبعة لحائل.. وتباشيرهم لها

قبيل الزيارة التاريخية لخادم الحرمين للمنطقة.. غدًا

تسجل منطقة حائل غداً الأربعاء، عاشر زيارة لملوك المملكة بعد دخولها تحت النفوذ السعودي عام 1339هـ.

وقد شرفت منطقة حائل بأول زيارة للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- في ٢٨/ ٧/ ١٣٥٥ﮪ، ثم أعقبها بعد عشر سنوات بزيارة أخرى كانت ‏في ٢/٥/ ١٣٦٦هـ، أسس خلالها أول مدرسة حكومية في حائل، فيما شهدت تلك الزيارة هبوط طائرة المؤسس في مطارها، كأول طائرة تهبط بمطار حائل.

وبعد تولي الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- مقاليد الحكم بهذه البلاد بثلاثة أشهر, زار حائل في ٥/٦ /١٣٧٣هـ، ثم أعقبها بعد خمس سنوات بزيارة أخرى في ١٠/ ٦ /١٣٧٧هـ، تم خلالها افتتاح مستشفى حائل العام كأول مستشفى بالمنطقة، بالإضافة لتدشينه –رحمه الله - لمشروع الماء، والذي بدأت الاستفادة منه عام 1387هـ، ثم بعد عامين زار الملك سعود –رحمه الله- حائل مرة ثالثة في ٣/٦/١٣٧٩هـ.

وزار الملك فيصل بن عبدالعزيز –رحمه الله- حائل في ‏٥/١ /١٣٩٣هـ، وتم خلال تلك الزيارة اعتماد طريق حائل ـ المدينة المنورة بطول 450 كلم .

وفي زمن الملك خالد –رحمه الله- تشرفت حائل بزيارته في‏٢١/ ٢/١٤٠٠هـ، والتي تم خلالها اعتماد طريق حائل ـ جبه بطول 100 كلم، ووضع حجر الأساس لمستشفى الملك خالد بحائل بسعة 200 سرير.

وبعد ثماني سنوات وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز–رحمه الله- تشرفت حائل بزيارته في ‏٢٢/ ٨/١٤٠٨هـ، دشن خلالها الطريق الدائري حول حائل المدينة.

وفي ‏١٨/ ٥/١٤٢٧هـ، زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله- حائل, رعى خلالها تدشين عدد من المشروعات التنموية.

وتنتظر حائل يوم غدٍ الأربعاء ‏٢٩/ ٢/ ١٤٤٠هـ ‏زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي ستحمل في طياتها بشائر الخير والعطاء وتصب في رفعة هذا الوطن المعطاء، وتلبي متطلبات التنمية والرخاء بمنطقة حائل.