النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية السهي تكثف أعمالها للحد من تجمع الأتربة في الشوارع والطرقات

مع بداية موسم الغبار والعواصف الترابية في جازان

كثفت بلدية مركز السهي بمحافظة صامطة، أعمالها للحد من تجمع الأتربة وسط الشوارع والطرقات التي تسلكها المركبات.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس عبدالله العواف، ومع بداية موسم الغبار والعواصف الترابية في منطقة جازان.

وتباشر البلدية أعمال النظافة العامة بكنس الشوارع والطرق العامة ورفع الأتربة من جنبات الطرق الرئيسة والفرعية في المركز، ضمن أعمالها اليومية.

وتجنّد الآليات والمعدات لمواجهة ومنع تجمع الأتربة والعمل بصورة يومية للحد من ذلك، والعمل على إزالتها من جنبات الطرقات ووسطها.

وأكد رئيس بلدية السهي، أن بلدية المركز تسخّر جميع معداتها لمواجهة موسم الغبار الذي يسبّب تجمع الأتربة وسط الطرقات وعلى جوانبها، والعمل على مدار الساعة للحد من تجمع الكثبان الرملية التي قد تعوق الحركة المرورية في بعض الأحيان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية السهي تكثف أعمالها للحد من تجمع الأتربة في الشوارع والطرقات
سبق

كثفت بلدية مركز السهي بمحافظة صامطة، أعمالها للحد من تجمع الأتربة وسط الشوارع والطرقات التي تسلكها المركبات.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس عبدالله العواف، ومع بداية موسم الغبار والعواصف الترابية في منطقة جازان.

وتباشر البلدية أعمال النظافة العامة بكنس الشوارع والطرق العامة ورفع الأتربة من جنبات الطرق الرئيسة والفرعية في المركز، ضمن أعمالها اليومية.

وتجنّد الآليات والمعدات لمواجهة ومنع تجمع الأتربة والعمل بصورة يومية للحد من ذلك، والعمل على إزالتها من جنبات الطرقات ووسطها.

وأكد رئيس بلدية السهي، أن بلدية المركز تسخّر جميع معداتها لمواجهة موسم الغبار الذي يسبّب تجمع الأتربة وسط الطرقات وعلى جوانبها، والعمل على مدار الساعة للحد من تجمع الكثبان الرملية التي قد تعوق الحركة المرورية في بعض الأحيان.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
04:54 PM

بلدية السهي تكثف أعمالها للحد من تجمع الأتربة في الشوارع والطرقات

مع بداية موسم الغبار والعواصف الترابية في جازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
109

كثفت بلدية مركز السهي بمحافظة صامطة، أعمالها للحد من تجمع الأتربة وسط الشوارع والطرقات التي تسلكها المركبات.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس عبدالله العواف، ومع بداية موسم الغبار والعواصف الترابية في منطقة جازان.

وتباشر البلدية أعمال النظافة العامة بكنس الشوارع والطرق العامة ورفع الأتربة من جنبات الطرق الرئيسة والفرعية في المركز، ضمن أعمالها اليومية.

وتجنّد الآليات والمعدات لمواجهة ومنع تجمع الأتربة والعمل بصورة يومية للحد من ذلك، والعمل على إزالتها من جنبات الطرقات ووسطها.

وأكد رئيس بلدية السهي، أن بلدية المركز تسخّر جميع معداتها لمواجهة موسم الغبار الذي يسبّب تجمع الأتربة وسط الطرقات وعلى جوانبها، والعمل على مدار الساعة للحد من تجمع الكثبان الرملية التي قد تعوق الحركة المرورية في بعض الأحيان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,943
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,448
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,065
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,199

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة