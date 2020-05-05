النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

متحدث الصحة لـ"سبق": عملية الاختيار لإجراء فحص كورونا من تطبيق موعد.. ليست إلزامية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة بدأت في اختيار عينات ممن يجرون الاختبار الذاتي في تطبيق موعد، لإجراء فحص كورونا ضمن توسعها في عمليات الفحص المجتمعي.

وفي رد على سؤال "سبق" أكد العبدالعالي أن الدعوة لإجراء الفحص اختياريه وليست إلزامية، وفي حال عدم تمكن من تتم دعوته لإجراء الفحص، بإمكانه تمرير الدعوة لشخص آخر حيث إن كلنا مسؤول.

وأضاف: "نذكر بأن آلية الفحص آمنة وسهلة وغير مؤلمة".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة لـ"سبق": عملية الاختيار لإجراء فحص كورونا من تطبيق موعد.. ليست إلزامية
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة بدأت في اختيار عينات ممن يجرون الاختبار الذاتي في تطبيق موعد، لإجراء فحص كورونا ضمن توسعها في عمليات الفحص المجتمعي.

وفي رد على سؤال "سبق" أكد العبدالعالي أن الدعوة لإجراء الفحص اختياريه وليست إلزامية، وفي حال عدم تمكن من تتم دعوته لإجراء الفحص، بإمكانه تمرير الدعوة لشخص آخر حيث إن كلنا مسؤول.

وأضاف: "نذكر بأن آلية الفحص آمنة وسهلة وغير مؤلمة".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:11 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:31 PM

متحدث الصحة لـ"سبق": عملية الاختيار لإجراء فحص كورونا من تطبيق موعد.. ليست إلزامية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,679

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة بدأت في اختيار عينات ممن يجرون الاختبار الذاتي في تطبيق موعد، لإجراء فحص كورونا ضمن توسعها في عمليات الفحص المجتمعي.

وفي رد على سؤال "سبق" أكد العبدالعالي أن الدعوة لإجراء الفحص اختياريه وليست إلزامية، وفي حال عدم تمكن من تتم دعوته لإجراء الفحص، بإمكانه تمرير الدعوة لشخص آخر حيث إن كلنا مسؤول.

وأضاف: "نذكر بأن آلية الفحص آمنة وسهلة وغير مؤلمة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,718
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,049
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,994

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة