متحدث الصحة لـ"سبق": عملية الاختيار لإجراء فحص كورونا من تطبيق موعد.. ليست إلزامية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة بدأت في اختيار عينات ممن يجرون الاختبار الذاتي في تطبيق موعد، لإجراء فحص كورونا ضمن توسعها في عمليات الفحص المجتمعي.

وفي رد على سؤال "سبق" أكد العبدالعالي أن الدعوة لإجراء الفحص اختياريه وليست إلزامية، وفي حال عدم تمكن من تتم دعوته لإجراء الفحص، بإمكانه تمرير الدعوة لشخص آخر حيث إن كلنا مسؤول.

وأضاف: "نذكر بأن آلية الفحص آمنة وسهلة وغير مؤلمة".