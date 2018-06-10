النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

من باب المغاربة.. عصابات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وسط حراسة قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.

المسجد الأقصى فلسطين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
من باب المغاربة.. عصابات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:58 PM

من باب المغاربة.. عصابات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وسط حراسة قوات الاحتلال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
886

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,498
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,080

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة