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شاهد.. "الدوسري" يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات ولاية جنوب أستراليا

أكد حرص الملحقية على تعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية

رعى القائم بأعمال الملحقية السعودية في أستراليا، الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري، ‏حفل تخريج الطلاب والطالبات السعوديين ‏من الجامعات الثلاث في أدليد "جامعة أدليد، جامعة جنوب أستراليا، جامعة فلندرز".

وألقى "الدوسري" كلمةً هنّأ فيها الخريجين والخريجات وحثهم على مواصلة السعي قُدماً في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة نحو رفعة اسم الوطن عالياً بين مصاف الدول المتقدمة.

جاء ذلك أثناء زيارة "الدوسري" لمدينة أدليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا؛ حيث اُقيم لقاء مفتوح ‏في جامعة فلندرز للاستماع لأسئلة واستفسارات الطلاب ‏المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.

‏كما زار "الدوسري" جامعة أدليد والتقى بنائبة رئيس جامعة أدليد للعلاقات الدولية وبعض المسؤولين في الجامعة، وأكد حرص الملحقية الثقافية في أستراليا على متانة وتعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية المتميزة في أستراليا فيما يهدف إلى مصلحة الطلبة السعوديين، ومناقشة سبل التعاون المشتركة بمجالاته التعليمية والبحثية والثقافية.

والتقى "الوسري" أثناء جولته بالطالب المبتعث حسين السماعيل، واستمع لشرح عن الرسم والإبداع التصويري، كما أشاد بالموقف البطولي للمبتعث نوح الحربي عندما أنقذ المواطن الأسترالي كبير السن من حريق شب بمنزله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الدوسري" يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات ولاية جنوب أستراليا
سبق

رعى القائم بأعمال الملحقية السعودية في أستراليا، الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري، ‏حفل تخريج الطلاب والطالبات السعوديين ‏من الجامعات الثلاث في أدليد "جامعة أدليد، جامعة جنوب أستراليا، جامعة فلندرز".

وألقى "الدوسري" كلمةً هنّأ فيها الخريجين والخريجات وحثهم على مواصلة السعي قُدماً في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة نحو رفعة اسم الوطن عالياً بين مصاف الدول المتقدمة.

جاء ذلك أثناء زيارة "الدوسري" لمدينة أدليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا؛ حيث اُقيم لقاء مفتوح ‏في جامعة فلندرز للاستماع لأسئلة واستفسارات الطلاب ‏المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.

‏كما زار "الدوسري" جامعة أدليد والتقى بنائبة رئيس جامعة أدليد للعلاقات الدولية وبعض المسؤولين في الجامعة، وأكد حرص الملحقية الثقافية في أستراليا على متانة وتعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية المتميزة في أستراليا فيما يهدف إلى مصلحة الطلبة السعوديين، ومناقشة سبل التعاون المشتركة بمجالاته التعليمية والبحثية والثقافية.

والتقى "الوسري" أثناء جولته بالطالب المبتعث حسين السماعيل، واستمع لشرح عن الرسم والإبداع التصويري، كما أشاد بالموقف البطولي للمبتعث نوح الحربي عندما أنقذ المواطن الأسترالي كبير السن من حريق شب بمنزله.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
12:39 PM

شاهد.. "الدوسري" يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات ولاية جنوب أستراليا

أكد حرص الملحقية على تعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى القائم بأعمال الملحقية السعودية في أستراليا، الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري، ‏حفل تخريج الطلاب والطالبات السعوديين ‏من الجامعات الثلاث في أدليد "جامعة أدليد، جامعة جنوب أستراليا، جامعة فلندرز".

وألقى "الدوسري" كلمةً هنّأ فيها الخريجين والخريجات وحثهم على مواصلة السعي قُدماً في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة نحو رفعة اسم الوطن عالياً بين مصاف الدول المتقدمة.

جاء ذلك أثناء زيارة "الدوسري" لمدينة أدليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا؛ حيث اُقيم لقاء مفتوح ‏في جامعة فلندرز للاستماع لأسئلة واستفسارات الطلاب ‏المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.

‏كما زار "الدوسري" جامعة أدليد والتقى بنائبة رئيس جامعة أدليد للعلاقات الدولية وبعض المسؤولين في الجامعة، وأكد حرص الملحقية الثقافية في أستراليا على متانة وتعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية المتميزة في أستراليا فيما يهدف إلى مصلحة الطلبة السعوديين، ومناقشة سبل التعاون المشتركة بمجالاته التعليمية والبحثية والثقافية.

والتقى "الوسري" أثناء جولته بالطالب المبتعث حسين السماعيل، واستمع لشرح عن الرسم والإبداع التصويري، كما أشاد بالموقف البطولي للمبتعث نوح الحربي عندما أنقذ المواطن الأسترالي كبير السن من حريق شب بمنزله.

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