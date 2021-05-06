النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
سداد ديون أكثر من "150" سجينًا معسرًا يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم

ولي العهد يوجّه بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية لجمعيات خيرية.. تصرف خلال أيام

فيديو.. مضاربة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر

إصابة مدرس حاول ايقافهما.. وجهات أمنية تحقق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة دامية بين طالبتين، في مدرسة ثانوية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، فإن الحادثة وقعت في منطقة المعصرة بالقاهرة، حيث اندلعت مشادة كلامية بين طالبتين، وتطور الأمر لاستخدام آلة حادة داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، ما أدى لإصابات في وجهيهما.

ووفق التحريات، فإن سبب المشاجرة يعود لخلافات بين الطالبتين بعد أداء الامتحان.

وأسفرت المشاجرة أيضاً إلى إصابة مدرس بقطع في وتر يده اليمنى، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعدما حاول فض المشاجرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأثار مقطع الفيديو للمشاجرة، استياء عدد كبير ممن شاهدوه، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في الفيديو.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تقوم بفحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. مضاربة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر
سبق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة دامية بين طالبتين، في مدرسة ثانوية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، فإن الحادثة وقعت في منطقة المعصرة بالقاهرة، حيث اندلعت مشادة كلامية بين طالبتين، وتطور الأمر لاستخدام آلة حادة داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، ما أدى لإصابات في وجهيهما.

ووفق التحريات، فإن سبب المشاجرة يعود لخلافات بين الطالبتين بعد أداء الامتحان.

وأسفرت المشاجرة أيضاً إلى إصابة مدرس بقطع في وتر يده اليمنى، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعدما حاول فض المشاجرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأثار مقطع الفيديو للمشاجرة، استياء عدد كبير ممن شاهدوه، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في الفيديو.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تقوم بفحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
02:10 PM

فيديو.. مضاربة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر

إصابة مدرس حاول ايقافهما.. وجهات أمنية تحقق

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
7,133

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة دامية بين طالبتين، في مدرسة ثانوية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، فإن الحادثة وقعت في منطقة المعصرة بالقاهرة، حيث اندلعت مشادة كلامية بين طالبتين، وتطور الأمر لاستخدام آلة حادة داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، ما أدى لإصابات في وجهيهما.

ووفق التحريات، فإن سبب المشاجرة يعود لخلافات بين الطالبتين بعد أداء الامتحان.

وأسفرت المشاجرة أيضاً إلى إصابة مدرس بقطع في وتر يده اليمنى، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعدما حاول فض المشاجرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأثار مقطع الفيديو للمشاجرة، استياء عدد كبير ممن شاهدوه، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في الفيديو.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تقوم بفحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة