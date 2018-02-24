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ندوة بجامعة الطائف تحذِّر من خطر الشائعات وانتشارها عبر "التواصل الاجتماعي"

نبَّهت إلى استخدامها في "الحروب النفسية" وأكدت أهمية الشفافية في مواجهتها

حذَّرت ندوة علمية، نظمتها جامعة الطائف، من خطر الشائعات على المجتمع المسلم، وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والوطن، والأمة كافة، بعد أن ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي في سرعة انتشارها.

وأكد مدير ندوة "الشائعات وموقف الإسلام منها" الأستاذ المشارك بقسم القراءات بالكلية، الدكتور محمد الجنايني، خطورة الشائعات على المجتمع المسلم، مشيرًا إلى دورها في هدم الأسر، وهدر الأموال، وغيرها من الأضرار.

وشدد الدكتور "الجنايني" على خطورة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي من دون تثبت، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالآية الكريمة في سورة الحجرات {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...}.

وبدوره، تناول أستاذ الثقافة المشارك بقسم الشريعة بجامعة الطائف، الدكتور محمود مسعود نصار، بشيء من التفصيل تاريخ الشائعات في التاريخ، مرورًا بما لاحق الأنبياء والرسل من شائعات، تهدف للنَّيل من شخوصهم، وهدم دعوتهم.

وأشار الدكتور نصار إلى أن لكل شائعة مرسلاً ومستقبلاً وهدفًا؛ إذ قد يكون الهدف منها ماديًّا أو معنويًّا، أو كليهما معًا. وتظل الشائعة بلا قيمة إن لم تجد لها مستقبلاً.

وأفاض الدكتور حماد في ذكر آثار الشائعات على الأفراد والمجتمعات مستعرضًا أمثلة لأخطر أنواع الشائعات على المجتمع الإسلامي، كما طرح الحلول لهذه الظاهرة، وذكر وسائل مواجهة الشائعة لوأدها في مهدها، التي دارت جميعها في فلك الالتزام بكتاب الله، واتباع المنهج النبوي القويم "كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع".

من جانبه، تحدث نايف الراجحي، مدير التحرير بإدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف، عن دوافع انتشار الشائعة، وأشكال هذا الانتشار، وأهم الوسائل التي تساعد على سرعة انتشار الشائعة.

وأكد "الراجحي" خطورة الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وهوس البعض بجمع المتابعين، وإطلاق الوسوم "الهاشتاقات"، سواء بهدف أو لمجرد الشهرة.

وتناول أيضًا دور وسائل الإعلام المختلفة في توجيه المجتمعات، وخوض الحروب النفسية.. مضيفًا: "الشائعات تنتشر أكثر في أوقات الحروب والأزمات، وفترات التحول السياسي والاجتماعي؛ إذ تحل الشائعة بدلاً من الوضوح والشفافية، وتجد لها آذانًا مصغية، وعقولاً قابلة لتصديق كل خبر".

كما تعرض "الراجحي" للجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة مد الشائعات؛ إذ أصبح لكل جهة حكومية متحدث رسمي، من واجبه إصدار البيانات الرسمية التي تدحض الشائعات، وتزيل الغموض، وتقدم المعلومة الصحيحة الموثقة.

وشدد في المقابل على ضرورة سرعة تفاعل المتحدثين الرسميين مع الأحداث، والتوضيح السريع لما يتداول من شائعات، قد يؤدي انتشارها وعدم إيضاح الحقائق حولها إلى آثار سلبية مضرة جدًّا للمجتمع.

إلى ذلك، نظَّم نادي الأنشطة بكلية الشريعة والأنظمة بشطر الطالبات فعالية موازية، قدمتها أستاذ أصول الفقه المساعد الدكتورة هبة الله المالكي، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد الدكتورة أسماء السلومي، وسط تفاعل كبير من الحضور والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ندوة بجامعة الطائف تحذِّر من خطر الشائعات وانتشارها عبر "التواصل الاجتماعي"
سبق

حذَّرت ندوة علمية، نظمتها جامعة الطائف، من خطر الشائعات على المجتمع المسلم، وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والوطن، والأمة كافة، بعد أن ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي في سرعة انتشارها.

وأكد مدير ندوة "الشائعات وموقف الإسلام منها" الأستاذ المشارك بقسم القراءات بالكلية، الدكتور محمد الجنايني، خطورة الشائعات على المجتمع المسلم، مشيرًا إلى دورها في هدم الأسر، وهدر الأموال، وغيرها من الأضرار.

وشدد الدكتور "الجنايني" على خطورة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي من دون تثبت، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالآية الكريمة في سورة الحجرات {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...}.

وبدوره، تناول أستاذ الثقافة المشارك بقسم الشريعة بجامعة الطائف، الدكتور محمود مسعود نصار، بشيء من التفصيل تاريخ الشائعات في التاريخ، مرورًا بما لاحق الأنبياء والرسل من شائعات، تهدف للنَّيل من شخوصهم، وهدم دعوتهم.

وأشار الدكتور نصار إلى أن لكل شائعة مرسلاً ومستقبلاً وهدفًا؛ إذ قد يكون الهدف منها ماديًّا أو معنويًّا، أو كليهما معًا. وتظل الشائعة بلا قيمة إن لم تجد لها مستقبلاً.

وأفاض الدكتور حماد في ذكر آثار الشائعات على الأفراد والمجتمعات مستعرضًا أمثلة لأخطر أنواع الشائعات على المجتمع الإسلامي، كما طرح الحلول لهذه الظاهرة، وذكر وسائل مواجهة الشائعة لوأدها في مهدها، التي دارت جميعها في فلك الالتزام بكتاب الله، واتباع المنهج النبوي القويم "كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع".

من جانبه، تحدث نايف الراجحي، مدير التحرير بإدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف، عن دوافع انتشار الشائعة، وأشكال هذا الانتشار، وأهم الوسائل التي تساعد على سرعة انتشار الشائعة.

وأكد "الراجحي" خطورة الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وهوس البعض بجمع المتابعين، وإطلاق الوسوم "الهاشتاقات"، سواء بهدف أو لمجرد الشهرة.

وتناول أيضًا دور وسائل الإعلام المختلفة في توجيه المجتمعات، وخوض الحروب النفسية.. مضيفًا: "الشائعات تنتشر أكثر في أوقات الحروب والأزمات، وفترات التحول السياسي والاجتماعي؛ إذ تحل الشائعة بدلاً من الوضوح والشفافية، وتجد لها آذانًا مصغية، وعقولاً قابلة لتصديق كل خبر".

كما تعرض "الراجحي" للجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة مد الشائعات؛ إذ أصبح لكل جهة حكومية متحدث رسمي، من واجبه إصدار البيانات الرسمية التي تدحض الشائعات، وتزيل الغموض، وتقدم المعلومة الصحيحة الموثقة.

وشدد في المقابل على ضرورة سرعة تفاعل المتحدثين الرسميين مع الأحداث، والتوضيح السريع لما يتداول من شائعات، قد يؤدي انتشارها وعدم إيضاح الحقائق حولها إلى آثار سلبية مضرة جدًّا للمجتمع.

إلى ذلك، نظَّم نادي الأنشطة بكلية الشريعة والأنظمة بشطر الطالبات فعالية موازية، قدمتها أستاذ أصول الفقه المساعد الدكتورة هبة الله المالكي، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد الدكتورة أسماء السلومي، وسط تفاعل كبير من الحضور والطالبات.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
09:37 PM

ندوة بجامعة الطائف تحذِّر من خطر الشائعات وانتشارها عبر "التواصل الاجتماعي"

نبَّهت إلى استخدامها في "الحروب النفسية" وأكدت أهمية الشفافية في مواجهتها

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فهد العتيبي - الطائف
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حذَّرت ندوة علمية، نظمتها جامعة الطائف، من خطر الشائعات على المجتمع المسلم، وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والوطن، والأمة كافة، بعد أن ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي في سرعة انتشارها.

وأكد مدير ندوة "الشائعات وموقف الإسلام منها" الأستاذ المشارك بقسم القراءات بالكلية، الدكتور محمد الجنايني، خطورة الشائعات على المجتمع المسلم، مشيرًا إلى دورها في هدم الأسر، وهدر الأموال، وغيرها من الأضرار.

وشدد الدكتور "الجنايني" على خطورة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي من دون تثبت، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالآية الكريمة في سورة الحجرات {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...}.

وبدوره، تناول أستاذ الثقافة المشارك بقسم الشريعة بجامعة الطائف، الدكتور محمود مسعود نصار، بشيء من التفصيل تاريخ الشائعات في التاريخ، مرورًا بما لاحق الأنبياء والرسل من شائعات، تهدف للنَّيل من شخوصهم، وهدم دعوتهم.

وأشار الدكتور نصار إلى أن لكل شائعة مرسلاً ومستقبلاً وهدفًا؛ إذ قد يكون الهدف منها ماديًّا أو معنويًّا، أو كليهما معًا. وتظل الشائعة بلا قيمة إن لم تجد لها مستقبلاً.

وأفاض الدكتور حماد في ذكر آثار الشائعات على الأفراد والمجتمعات مستعرضًا أمثلة لأخطر أنواع الشائعات على المجتمع الإسلامي، كما طرح الحلول لهذه الظاهرة، وذكر وسائل مواجهة الشائعة لوأدها في مهدها، التي دارت جميعها في فلك الالتزام بكتاب الله، واتباع المنهج النبوي القويم "كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع".

من جانبه، تحدث نايف الراجحي، مدير التحرير بإدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف، عن دوافع انتشار الشائعة، وأشكال هذا الانتشار، وأهم الوسائل التي تساعد على سرعة انتشار الشائعة.

وأكد "الراجحي" خطورة الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وهوس البعض بجمع المتابعين، وإطلاق الوسوم "الهاشتاقات"، سواء بهدف أو لمجرد الشهرة.

وتناول أيضًا دور وسائل الإعلام المختلفة في توجيه المجتمعات، وخوض الحروب النفسية.. مضيفًا: "الشائعات تنتشر أكثر في أوقات الحروب والأزمات، وفترات التحول السياسي والاجتماعي؛ إذ تحل الشائعة بدلاً من الوضوح والشفافية، وتجد لها آذانًا مصغية، وعقولاً قابلة لتصديق كل خبر".

كما تعرض "الراجحي" للجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة مد الشائعات؛ إذ أصبح لكل جهة حكومية متحدث رسمي، من واجبه إصدار البيانات الرسمية التي تدحض الشائعات، وتزيل الغموض، وتقدم المعلومة الصحيحة الموثقة.

وشدد في المقابل على ضرورة سرعة تفاعل المتحدثين الرسميين مع الأحداث، والتوضيح السريع لما يتداول من شائعات، قد يؤدي انتشارها وعدم إيضاح الحقائق حولها إلى آثار سلبية مضرة جدًّا للمجتمع.

إلى ذلك، نظَّم نادي الأنشطة بكلية الشريعة والأنظمة بشطر الطالبات فعالية موازية، قدمتها أستاذ أصول الفقه المساعد الدكتورة هبة الله المالكي، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد الدكتورة أسماء السلومي، وسط تفاعل كبير من الحضور والطالبات.

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