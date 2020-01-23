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الحكومة اليمنية تُشدد على أهمية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة الوطنية

"عبد الملك": مواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداولها

شددت الحكومة اليمنية اليوم على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك الذي ناقش الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين.

وأكد عبدالملك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، لافتاً النظر إلى مضي الحكومة قدماً في إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.

اليمن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك البنك المركزي اليمني ميليشيا الحوثي

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الحكومة اليمنية تُشدد على أهمية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة الوطنية
سبق

شددت الحكومة اليمنية اليوم على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك الذي ناقش الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين.

وأكد عبدالملك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، لافتاً النظر إلى مضي الحكومة قدماً في إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:34 PM

الحكومة اليمنية تُشدد على أهمية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة الوطنية

"عبد الملك": مواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداولها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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شددت الحكومة اليمنية اليوم على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك الذي ناقش الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين.

وأكد عبدالملك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، لافتاً النظر إلى مضي الحكومة قدماً في إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.

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