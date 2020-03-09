نجاة رئيس الوزراء السوداني حمدوك من محاولة اغتيال عبر تفجير سيارته

لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها بعد .. عبوة ناسفة استُخدمت في التفجير بالخرطوم

نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك؛ اليوم من محاولة اغتيال في الخرطوم.

وقالت "سكاي نيوز": معلومات تشير إلى أن عبوة ناسفة استُخدمت في تفجير سيارة حمدوك؛ والانفجار وقع شرق جسر كوبر شمال شرق الخرطوم، واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك؛ ما أدّى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

وتابعت: لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها بعد عن محاولة اغتيال حمدوك.