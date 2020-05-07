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جازان.. "الريث تسجل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة الريث سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الخميس، بتاريخ 14/ 9/ 1441هـ في الفارس/ الريث بمنطقة جازان.

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الريث جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. "الريث تسجل أعلى كمية هطولات مطرية
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة الريث سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الخميس، بتاريخ 14/ 9/ 1441هـ في الفارس/ الريث بمنطقة جازان.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
07:33 PM

جازان.. "الريث تسجل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة الريث سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الخميس، بتاريخ 14/ 9/ 1441هـ في الفارس/ الريث بمنطقة جازان.

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