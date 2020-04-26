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مكة.. توافر السلع الاستهلاكية والتموينية الرمضانية بجميع المراكز التجارية

بأسعار متاحة.. جولات رقابية مستمرة تنفذها فرق التجارة لمراقبة الأسواق

تشهد المراكز التجارية ومحلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بالعاصمة المقدسة توفر كافة السلع الاستهلاكية والتموينية الرمضانية، مع توفر المخزون الغذائي لكافة المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها.
وشهدت تلك المراكز ومحلات التموينات والتي تعمل على مدار الساعة توفر جميع احتياجات المواطنين والمقيمين لمختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية خاصة التي تعود المستهلكون على شرائها في شهر رمضان المبارك وذلك بأسعار متاحة للجميع.
وتحرص المحلات والمراكز التموينية على توفير جميع الخدمات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تسوق المستهلكين وقضاء حاجياتهم أثناء السماح بذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم توفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف المحملة بأنواع المواد الغذائية المختلفة.
ويقوم فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة من خلال الفرق الرقابية بجولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية الرمضانية داخل تلك المراكز التجارية والتموينية بالإضافة إلى مراقبة الأسعار للحد من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، كما تقوم أمانة العاصمة المقدسة كذلك بأداء مهامها من خلال متابعة التزام تلك المراكز التجارية والتموينية بالنظافة والتعقيم، وحصول كافة العاملين بتلك المراكز على الشهادات الصحية.
ورحب عدد من المتسوقين بتوافر كافة ما يحتاجونه من المواد الغذائية والسلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم بأسعار مناسبة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن الجولات الرقابية اليومية للمحلات والمراكز التموينية لمراقبة الأسعار تبعث الراحة للمستهلكين والمتسوقين لقضاء احتياجاتهم اليومية.

التموينات الغذائية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. توافر السلع الاستهلاكية والتموينية الرمضانية بجميع المراكز التجارية
سبق

تشهد المراكز التجارية ومحلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بالعاصمة المقدسة توفر كافة السلع الاستهلاكية والتموينية الرمضانية، مع توفر المخزون الغذائي لكافة المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها.
وشهدت تلك المراكز ومحلات التموينات والتي تعمل على مدار الساعة توفر جميع احتياجات المواطنين والمقيمين لمختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية خاصة التي تعود المستهلكون على شرائها في شهر رمضان المبارك وذلك بأسعار متاحة للجميع.
وتحرص المحلات والمراكز التموينية على توفير جميع الخدمات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تسوق المستهلكين وقضاء حاجياتهم أثناء السماح بذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم توفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف المحملة بأنواع المواد الغذائية المختلفة.
ويقوم فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة من خلال الفرق الرقابية بجولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية الرمضانية داخل تلك المراكز التجارية والتموينية بالإضافة إلى مراقبة الأسعار للحد من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، كما تقوم أمانة العاصمة المقدسة كذلك بأداء مهامها من خلال متابعة التزام تلك المراكز التجارية والتموينية بالنظافة والتعقيم، وحصول كافة العاملين بتلك المراكز على الشهادات الصحية.
ورحب عدد من المتسوقين بتوافر كافة ما يحتاجونه من المواد الغذائية والسلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم بأسعار مناسبة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن الجولات الرقابية اليومية للمحلات والمراكز التموينية لمراقبة الأسعار تبعث الراحة للمستهلكين والمتسوقين لقضاء احتياجاتهم اليومية.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
07:27 PM

مكة.. توافر السلع الاستهلاكية والتموينية الرمضانية بجميع المراكز التجارية

بأسعار متاحة.. جولات رقابية مستمرة تنفذها فرق التجارة لمراقبة الأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تشهد المراكز التجارية ومحلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بالعاصمة المقدسة توفر كافة السلع الاستهلاكية والتموينية الرمضانية، مع توفر المخزون الغذائي لكافة المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها.
وشهدت تلك المراكز ومحلات التموينات والتي تعمل على مدار الساعة توفر جميع احتياجات المواطنين والمقيمين لمختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية خاصة التي تعود المستهلكون على شرائها في شهر رمضان المبارك وذلك بأسعار متاحة للجميع.
وتحرص المحلات والمراكز التموينية على توفير جميع الخدمات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تسوق المستهلكين وقضاء حاجياتهم أثناء السماح بذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم توفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف المحملة بأنواع المواد الغذائية المختلفة.
ويقوم فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة من خلال الفرق الرقابية بجولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية الرمضانية داخل تلك المراكز التجارية والتموينية بالإضافة إلى مراقبة الأسعار للحد من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، كما تقوم أمانة العاصمة المقدسة كذلك بأداء مهامها من خلال متابعة التزام تلك المراكز التجارية والتموينية بالنظافة والتعقيم، وحصول كافة العاملين بتلك المراكز على الشهادات الصحية.
ورحب عدد من المتسوقين بتوافر كافة ما يحتاجونه من المواد الغذائية والسلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم بأسعار مناسبة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن الجولات الرقابية اليومية للمحلات والمراكز التموينية لمراقبة الأسعار تبعث الراحة للمستهلكين والمتسوقين لقضاء احتياجاتهم اليومية.

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