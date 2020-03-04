النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقيمة 12 مليار دولار.. "البنك الدولي" يكشف عن حزمة مساعدات لمكافحة "كورونا"

"مالباس": "هدفنا تأمين تحرُّك سريع وفعَّال يستجيب لحاجات البلدان الفقيرة"

كشف البنك الدولي أمس الثلاثاء عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب "فرانس برس".

وفي التفاصيل، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "الهدف هو تأمين تحرُّك سريع وفعَّال، يستجيب لحاجات البلدان". مضيفًا بأنه في إطار الجهود التي تُبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب "الاعتراف بالعبء الإضافي الملقَى على عاتق الدول الفقيرة الأقل تجهيزًا".

وأشار البنك الدولي في بيان إلى أن الأموال التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرًا يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية، وتشمل الخبرات والاستشارات.

وأدى انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في شهر ديسمبر الماضي إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم، وإصابة نحو 90 ألفًا.

ولفت مالباس إلى أن الأموال، منها 8 مليارات جرى تأمينها حديثًا، ستذهب إلى دول سبق أن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولاً. وقال: "الهدف هو التحرك بسرعة؛ لأن السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة، وخبرته العالمية، والمعرفة التاريخية بالأزمات". مشيرًا إلى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة، مثل تفشي فيروسَيْ إيبولا وزيكا.

البنك الدولي رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
بقيمة 12 مليار دولار.. "البنك الدولي" يكشف عن حزمة مساعدات لمكافحة "كورونا"
سبق

كشف البنك الدولي أمس الثلاثاء عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب "فرانس برس".

وفي التفاصيل، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "الهدف هو تأمين تحرُّك سريع وفعَّال، يستجيب لحاجات البلدان". مضيفًا بأنه في إطار الجهود التي تُبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب "الاعتراف بالعبء الإضافي الملقَى على عاتق الدول الفقيرة الأقل تجهيزًا".

وأشار البنك الدولي في بيان إلى أن الأموال التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرًا يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية، وتشمل الخبرات والاستشارات.

وأدى انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في شهر ديسمبر الماضي إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم، وإصابة نحو 90 ألفًا.

ولفت مالباس إلى أن الأموال، منها 8 مليارات جرى تأمينها حديثًا، ستذهب إلى دول سبق أن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولاً. وقال: "الهدف هو التحرك بسرعة؛ لأن السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة، وخبرته العالمية، والمعرفة التاريخية بالأزمات". مشيرًا إلى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة، مثل تفشي فيروسَيْ إيبولا وزيكا.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
01:48 AM

بقيمة 12 مليار دولار.. "البنك الدولي" يكشف عن حزمة مساعدات لمكافحة "كورونا"

"مالباس": "هدفنا تأمين تحرُّك سريع وفعَّال يستجيب لحاجات البلدان الفقيرة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,186

كشف البنك الدولي أمس الثلاثاء عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب "فرانس برس".

وفي التفاصيل، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "الهدف هو تأمين تحرُّك سريع وفعَّال، يستجيب لحاجات البلدان". مضيفًا بأنه في إطار الجهود التي تُبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب "الاعتراف بالعبء الإضافي الملقَى على عاتق الدول الفقيرة الأقل تجهيزًا".

وأشار البنك الدولي في بيان إلى أن الأموال التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرًا يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية، وتشمل الخبرات والاستشارات.

وأدى انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في شهر ديسمبر الماضي إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم، وإصابة نحو 90 ألفًا.

ولفت مالباس إلى أن الأموال، منها 8 مليارات جرى تأمينها حديثًا، ستذهب إلى دول سبق أن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولاً. وقال: "الهدف هو التحرك بسرعة؛ لأن السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة، وخبرته العالمية، والمعرفة التاريخية بالأزمات". مشيرًا إلى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة، مثل تفشي فيروسَيْ إيبولا وزيكا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,966
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,770
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,917
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,113

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة