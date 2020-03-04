بقيمة 12 مليار دولار.. "البنك الدولي" يكشف عن حزمة مساعدات لمكافحة "كورونا"

"مالباس": "هدفنا تأمين تحرُّك سريع وفعَّال يستجيب لحاجات البلدان الفقيرة"

كشف البنك الدولي أمس الثلاثاء عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب "فرانس برس".

وفي التفاصيل، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "الهدف هو تأمين تحرُّك سريع وفعَّال، يستجيب لحاجات البلدان". مضيفًا بأنه في إطار الجهود التي تُبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب "الاعتراف بالعبء الإضافي الملقَى على عاتق الدول الفقيرة الأقل تجهيزًا".

وأشار البنك الدولي في بيان إلى أن الأموال التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرًا يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية، وتشمل الخبرات والاستشارات.

وأدى انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في شهر ديسمبر الماضي إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم، وإصابة نحو 90 ألفًا.

ولفت مالباس إلى أن الأموال، منها 8 مليارات جرى تأمينها حديثًا، ستذهب إلى دول سبق أن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولاً. وقال: "الهدف هو التحرك بسرعة؛ لأن السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة، وخبرته العالمية، والمعرفة التاريخية بالأزمات". مشيرًا إلى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة، مثل تفشي فيروسَيْ إيبولا وزيكا.