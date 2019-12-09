"الأرصاد" تصدر التنبيه الرابع للرياض.. وعسير تنضم لمناطق الأمطار وتدني الرؤية

شملت التنبيهات محافظات عدة بنجران وجازان.. والحالات تستمر حتى صباح الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهات إضافية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَي الرياض وعسير، وذلك بعدما أصدرت ثلاثة تنبيهات سابقة للرياض، بينها اثنان متقدمان، وأصدرت تنبيهَين آخرَين لمنطقتَي جازان ونجران.

وتفصيلاً، أصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة عسير، ذكرت فيها أنها تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.

وأصدرت الهيئة التنبيه الرابع لمنطقة الرياض في أقل من ساعة، وذكرت في التنبيه أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وضرما. وتبدأ الحالة الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وكانت الهيئة قد أصدرت تنبيهات سابقة لمنطقة الرياض، ذكرت في أحدها أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وضرما. وتبدأ الحالة الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء.

وأصدرت تنبيهًا متقدمًا آخر لمنطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه ثالث للمنطقة ذكرت أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الثلاثاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والريث والطوال والعارضة وجازان والعيدابي والدائر وفيفا وهروب. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبهت منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.