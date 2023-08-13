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مصر.. وفاة القيادي الإخواني عصام العريان إثر تعرضه لأزمة قلبية

داخل محبسه في سجون طرة حيث يقضي عقوبة السجن المؤيد

أفادت مصادر أن القيادي الإخواني عصام العريان، توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه في سجون طرة بضاحية المعادي بالقاهرة، فيما لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" فقد كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، و6 آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد؛ بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

مصر القيادي الإخواني عصام العريان

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر.. وفاة القيادي الإخواني عصام العريان إثر تعرضه لأزمة قلبية
سبق

أفادت مصادر أن القيادي الإخواني عصام العريان، توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه في سجون طرة بضاحية المعادي بالقاهرة، فيما لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" فقد كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، و6 آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد؛ بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
03:33 PM

مصر.. وفاة القيادي الإخواني عصام العريان إثر تعرضه لأزمة قلبية

داخل محبسه في سجون طرة حيث يقضي عقوبة السجن المؤيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر أن القيادي الإخواني عصام العريان، توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه في سجون طرة بضاحية المعادي بالقاهرة، فيما لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" فقد كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، و6 آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد؛ بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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