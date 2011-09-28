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"الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم"

لبحث مستجدات الموسم الرياضي الجديد

يعقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية "إستراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الجديد وجميع معاييرها وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية المالية الخاصة بأندية المحترفين.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم"
سبق

يعقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية "إستراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الجديد وجميع معاييرها وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية المالية الخاصة بأندية المحترفين.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
12:23 AM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:08 AM

"الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم"

لبحث مستجدات الموسم الرياضي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية "إستراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الجديد وجميع معاييرها وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية المالية الخاصة بأندية المحترفين.

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