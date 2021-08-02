"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين
الشركة قالت في بيان: لا صحة لها جملةً وتفصيلاً
أكّدت شركة "أرامكو السعودية"، قطعاً، أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحة لها جملةً وتفصيلاً.
ووفق "رويترز"، أوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإعلان جاء إشارة إلى ما تداولته تقارير أخيراً تزعم أن "أرامكو السعودية" تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين.
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-02
أكّدت شركة "أرامكو السعودية"، قطعاً، أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحة لها جملةً وتفصيلاً.
ووفق "رويترز"، أوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإعلان جاء إشارة إلى ما تداولته تقارير أخيراً تزعم أن "أرامكو السعودية" تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:59 AM
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين
الشركة قالت في بيان: لا صحة لها جملةً وتفصيلاً
أكّدت شركة "أرامكو السعودية"، قطعاً، أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحة لها جملةً وتفصيلاً.
ووفق "رويترز"، أوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإعلان جاء إشارة إلى ما تداولته تقارير أخيراً تزعم أن "أرامكو السعودية" تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين.