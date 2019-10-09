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أمين الجامعة العربية: العملية التركية انتهاك صريح للسيادة السورية

المجلس الوزاري يرفض أي ترتيبات تُرَسّخ لواقع جديد على الأرض

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا.

وأكد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، أن هذه العملية المزمعة من جانب أنقرة تمثل انتهاكًا صريحًا للسيادة السورية، وتهدد وحدة التراب السوري، وتفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني.

وقال البيان: التوغل التركي في الأراضي السورية يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سوريا وشمالها، وقد يسمح باستعادة داعش لبعض قوتها.

وأضاف: التدخلات الأجنبية في سوريا مدانة ومرفوضة أيًّا كان الطرف الذي يمارسها، والمطلوب الآن هو إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وليس الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري.

وأردف البيان أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، أكد في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، إدانة التدخلات الخارجية في عموم سوريا؛ مطالبًا الجانب التركي بسحب قواته من جميع الأراضي السورية.

وأكد المجلس رفض أي ترتيبات تُرسّخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية؛ لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.

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أمين الجامعة العربية: العملية التركية انتهاك صريح للسيادة السورية
سبق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا.

وأكد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، أن هذه العملية المزمعة من جانب أنقرة تمثل انتهاكًا صريحًا للسيادة السورية، وتهدد وحدة التراب السوري، وتفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني.

وقال البيان: التوغل التركي في الأراضي السورية يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سوريا وشمالها، وقد يسمح باستعادة داعش لبعض قوتها.

وأضاف: التدخلات الأجنبية في سوريا مدانة ومرفوضة أيًّا كان الطرف الذي يمارسها، والمطلوب الآن هو إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وليس الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري.

وأردف البيان أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، أكد في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، إدانة التدخلات الخارجية في عموم سوريا؛ مطالبًا الجانب التركي بسحب قواته من جميع الأراضي السورية.

وأكد المجلس رفض أي ترتيبات تُرسّخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية؛ لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
01:20 PM

أمين الجامعة العربية: العملية التركية انتهاك صريح للسيادة السورية

المجلس الوزاري يرفض أي ترتيبات تُرَسّخ لواقع جديد على الأرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا.

وأكد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، أن هذه العملية المزمعة من جانب أنقرة تمثل انتهاكًا صريحًا للسيادة السورية، وتهدد وحدة التراب السوري، وتفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني.

وقال البيان: التوغل التركي في الأراضي السورية يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سوريا وشمالها، وقد يسمح باستعادة داعش لبعض قوتها.

وأضاف: التدخلات الأجنبية في سوريا مدانة ومرفوضة أيًّا كان الطرف الذي يمارسها، والمطلوب الآن هو إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وليس الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري.

وأردف البيان أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، أكد في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، إدانة التدخلات الخارجية في عموم سوريا؛ مطالبًا الجانب التركي بسحب قواته من جميع الأراضي السورية.

وأكد المجلس رفض أي ترتيبات تُرسّخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية؛ لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.

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