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"كراني": 10 أيام مقبلة تحمل صقيعاً وضباباً وثلوجاً وبرداً قارصاً

تبدأ غداً الخميس حتى 23 يناير

توقع خبير الطقس حسن كراني أن يتحرك الزائر القطبي متسارعاً نحو أجواء المملكة مع نهاية يوم الخميس غداً.

وقال "كراني": "زائر قطبي شديد البرودة يتحرك متسارع لأجوائنا نهاية الخميس، استعدوا له ابتداءً من 14 يناير، يصحبه عدم استقرار وحرارة تُقارب الصفر ودونه، وتجمد مياه وضباب وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال وبرد قارص وضباب وصقيع على الوسط والشرق".

وأشار إلى أنه يستمر تعمقه حتى 23 يناير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني": 10 أيام مقبلة تحمل صقيعاً وضباباً وثلوجاً وبرداً قارصاً
سبق

توقع خبير الطقس حسن كراني أن يتحرك الزائر القطبي متسارعاً نحو أجواء المملكة مع نهاية يوم الخميس غداً.

وقال "كراني": "زائر قطبي شديد البرودة يتحرك متسارع لأجوائنا نهاية الخميس، استعدوا له ابتداءً من 14 يناير، يصحبه عدم استقرار وحرارة تُقارب الصفر ودونه، وتجمد مياه وضباب وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال وبرد قارص وضباب وصقيع على الوسط والشرق".

وأشار إلى أنه يستمر تعمقه حتى 23 يناير.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
06:16 PM

"كراني": 10 أيام مقبلة تحمل صقيعاً وضباباً وثلوجاً وبرداً قارصاً

تبدأ غداً الخميس حتى 23 يناير

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
4,834

توقع خبير الطقس حسن كراني أن يتحرك الزائر القطبي متسارعاً نحو أجواء المملكة مع نهاية يوم الخميس غداً.

وقال "كراني": "زائر قطبي شديد البرودة يتحرك متسارع لأجوائنا نهاية الخميس، استعدوا له ابتداءً من 14 يناير، يصحبه عدم استقرار وحرارة تُقارب الصفر ودونه، وتجمد مياه وضباب وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال وبرد قارص وضباب وصقيع على الوسط والشرق".

وأشار إلى أنه يستمر تعمقه حتى 23 يناير.

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