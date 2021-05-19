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النفط يتراجع.. و"برنت" عند 67.9 دولارًا للبرميل

هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط 77 سنتًا

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، بفعل تجدد مخاوف الطلب، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم؛ بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة؛ وهو ما قد يحدّ من النمو الاقتصادي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا بما يعادل 1.1% إلى 67.98 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1% عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتًا أو 1.2% إلى 64.72 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما فقدت 1.2% أمس.

وكان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولارًا، مدفوعًا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم؛ لكنها تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا، مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند؛ مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

وقالت فاندانا هاري محللة شؤون الطاقة لدى فاندا إنسايتس في سنغافورة: "برهنت تعاملات الأمس مجددًا على أن مستوى 70 دولارًا يشير إلى ارتفاعات غير منطقية".

وقالت هاري: "لا يزال تقييم آفاق الطلب العالمي ينطوي على صعوبة؛ لأن عمليات استئناف الأنشطة والقيود في جميع أنحاء العالم ربما تكون الأكثر اختلافًا منذ بداية الجائحة".

وتسببت أيضًا الضبابية بشأن التضخم، في جعل المستثمرين يقللون انكشافهم على الأصول الأكثر مخاطرة مثل النفط.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يتراجع.. و"برنت" عند 67.9 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، بفعل تجدد مخاوف الطلب، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم؛ بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة؛ وهو ما قد يحدّ من النمو الاقتصادي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا بما يعادل 1.1% إلى 67.98 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1% عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتًا أو 1.2% إلى 64.72 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما فقدت 1.2% أمس.

وكان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولارًا، مدفوعًا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم؛ لكنها تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا، مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند؛ مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

وقالت فاندانا هاري محللة شؤون الطاقة لدى فاندا إنسايتس في سنغافورة: "برهنت تعاملات الأمس مجددًا على أن مستوى 70 دولارًا يشير إلى ارتفاعات غير منطقية".

وقالت هاري: "لا يزال تقييم آفاق الطلب العالمي ينطوي على صعوبة؛ لأن عمليات استئناف الأنشطة والقيود في جميع أنحاء العالم ربما تكون الأكثر اختلافًا منذ بداية الجائحة".

وتسببت أيضًا الضبابية بشأن التضخم، في جعل المستثمرين يقللون انكشافهم على الأصول الأكثر مخاطرة مثل النفط.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
10:07 AM

النفط يتراجع.. و"برنت" عند 67.9 دولارًا للبرميل

هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط 77 سنتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، بفعل تجدد مخاوف الطلب، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم؛ بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة؛ وهو ما قد يحدّ من النمو الاقتصادي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا بما يعادل 1.1% إلى 67.98 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1% عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتًا أو 1.2% إلى 64.72 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما فقدت 1.2% أمس.

وكان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولارًا، مدفوعًا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم؛ لكنها تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا، مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند؛ مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

وقالت فاندانا هاري محللة شؤون الطاقة لدى فاندا إنسايتس في سنغافورة: "برهنت تعاملات الأمس مجددًا على أن مستوى 70 دولارًا يشير إلى ارتفاعات غير منطقية".

وقالت هاري: "لا يزال تقييم آفاق الطلب العالمي ينطوي على صعوبة؛ لأن عمليات استئناف الأنشطة والقيود في جميع أنحاء العالم ربما تكون الأكثر اختلافًا منذ بداية الجائحة".

وتسببت أيضًا الضبابية بشأن التضخم، في جعل المستثمرين يقللون انكشافهم على الأصول الأكثر مخاطرة مثل النفط.

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