النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني": استمرار الأمطار خلال الـ٧٢ ساعة القادمة على 6 مناطق

قال: ابتداءً من الجمعة سيطرأ ارتفاع في درجات الحرارة عدا المصايف

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على مناطق "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض"، خلال الـ٧٢ ساعة القادمة.

‏ونبّه "الحصيني" عبر "سبق" إلى أن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان، داعياً إلى الابتعاد عن الأودية.

وقال "الحصيني": من الجمعة يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية على معظم المدن عدا المصايف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني": استمرار الأمطار خلال الـ٧٢ ساعة القادمة على 6 مناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على مناطق "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض"، خلال الـ٧٢ ساعة القادمة.

‏ونبّه "الحصيني" عبر "سبق" إلى أن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان، داعياً إلى الابتعاد عن الأودية.

وقال "الحصيني": من الجمعة يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية على معظم المدن عدا المصايف.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
02:45 PM

"الحصيني": استمرار الأمطار خلال الـ٧٢ ساعة القادمة على 6 مناطق

قال: ابتداءً من الجمعة سيطرأ ارتفاع في درجات الحرارة عدا المصايف

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
1,842

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على مناطق "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض"، خلال الـ٧٢ ساعة القادمة.

‏ونبّه "الحصيني" عبر "سبق" إلى أن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان، داعياً إلى الابتعاد عن الأودية.

وقال "الحصيني": من الجمعة يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية على معظم المدن عدا المصايف.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,754
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,720
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,113
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,328

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة