"الحصيني": استمرار الأمطار خلال الـ٧٢ ساعة القادمة على 6 مناطق

قال: ابتداءً من الجمعة سيطرأ ارتفاع في درجات الحرارة عدا المصايف

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على مناطق "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض"، خلال الـ٧٢ ساعة القادمة.

‏ونبّه "الحصيني" عبر "سبق" إلى أن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان، داعياً إلى الابتعاد عن الأودية.

وقال "الحصيني": من الجمعة يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية على معظم المدن عدا المصايف.