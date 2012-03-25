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أمانة الرياض: رفعنا 100 ألف طن نفايات خلال أسبوع

قامت بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.

وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض: رفعنا 100 ألف طن نفايات خلال أسبوع
سبق

قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.

وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
08:52 AM

أمانة الرياض: رفعنا 100 ألف طن نفايات خلال أسبوع

قامت بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.

وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.

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