أمانة الرياض: رفعنا 100 ألف طن نفايات خلال أسبوع
قامت بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية
قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.
وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.
أمانة الرياض
الرياض
أمانة الرياض: رفعنا 100 ألف طن نفايات خلال أسبوع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-25
قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.
وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
08:52 AM
أمانة الرياض: رفعنا 100 ألف طن نفايات خلال أسبوع
قامت بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية
قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.
وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.