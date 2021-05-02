النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

رئاسة الحرمين تعلن رفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة التهجد بالحرم

لمن صدرت لهم التصاريح عبر توكلنا أو اعتمرنا وفق الإجراءات الصحية الاحترازية

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة رفعت استعداداتها لاستقبال المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد لمن صدرت لهم التصاريح عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، وفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن سعادته أن الرئاسة وبتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، هيّأت مصليات التوسعة السعودية الثالثة بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الصحية الاحترازية بساحاتها الخارجية والداخلية، وكذلك مصليات الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد – رحمه الله- مع تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والصفوف بواقع متر ونصف إلى مترين، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة.

كما أكد أن الرئاسة حرصت على زيادة عدد عبوات ماء زمزم المبارك لتصل إلى ما يقارب (120 ألف) عبوة يوميًّا، وزيادة القوى العاملة المشرفة على المصليات لخدمة المصلين والتأكد من تطبيق الاحترازات، كما أن الرئاسة خصصت (29) بابًا لدخول المصلين بما يضمن بمشيئة الله انسيابية الحركة ووصولهم السلس إلى أماكن الصلاة.

وأشار إلى أن الرئاسة حرصت على تخصيص مصليات لذوي الإعاقة مجهزة بكامل الخدمات لإعانتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وتخصيص دورات مياه ومسارات خاصة تمكينًا لهم وتسهيلًا.

ونوه إلى ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي وإحضار السجادة الخاصة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتقيُّد بتعليمات العاملين في المسجد الحرام حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي ختام تصريحه أكّد هاني حيدر أن الرئاسة تسعى بكامل قدراتها إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، بما يحقق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة الحرمين تعلن رفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة التهجد بالحرم
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة رفعت استعداداتها لاستقبال المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد لمن صدرت لهم التصاريح عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، وفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن سعادته أن الرئاسة وبتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، هيّأت مصليات التوسعة السعودية الثالثة بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الصحية الاحترازية بساحاتها الخارجية والداخلية، وكذلك مصليات الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد – رحمه الله- مع تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والصفوف بواقع متر ونصف إلى مترين، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة.

كما أكد أن الرئاسة حرصت على زيادة عدد عبوات ماء زمزم المبارك لتصل إلى ما يقارب (120 ألف) عبوة يوميًّا، وزيادة القوى العاملة المشرفة على المصليات لخدمة المصلين والتأكد من تطبيق الاحترازات، كما أن الرئاسة خصصت (29) بابًا لدخول المصلين بما يضمن بمشيئة الله انسيابية الحركة ووصولهم السلس إلى أماكن الصلاة.

وأشار إلى أن الرئاسة حرصت على تخصيص مصليات لذوي الإعاقة مجهزة بكامل الخدمات لإعانتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وتخصيص دورات مياه ومسارات خاصة تمكينًا لهم وتسهيلًا.

ونوه إلى ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي وإحضار السجادة الخاصة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتقيُّد بتعليمات العاملين في المسجد الحرام حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي ختام تصريحه أكّد هاني حيدر أن الرئاسة تسعى بكامل قدراتها إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، بما يحقق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
09:25 PM

رئاسة الحرمين تعلن رفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة التهجد بالحرم

لمن صدرت لهم التصاريح عبر توكلنا أو اعتمرنا وفق الإجراءات الصحية الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,233

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة رفعت استعداداتها لاستقبال المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد لمن صدرت لهم التصاريح عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، وفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن سعادته أن الرئاسة وبتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، هيّأت مصليات التوسعة السعودية الثالثة بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الصحية الاحترازية بساحاتها الخارجية والداخلية، وكذلك مصليات الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد – رحمه الله- مع تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والصفوف بواقع متر ونصف إلى مترين، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة.

كما أكد أن الرئاسة حرصت على زيادة عدد عبوات ماء زمزم المبارك لتصل إلى ما يقارب (120 ألف) عبوة يوميًّا، وزيادة القوى العاملة المشرفة على المصليات لخدمة المصلين والتأكد من تطبيق الاحترازات، كما أن الرئاسة خصصت (29) بابًا لدخول المصلين بما يضمن بمشيئة الله انسيابية الحركة ووصولهم السلس إلى أماكن الصلاة.

وأشار إلى أن الرئاسة حرصت على تخصيص مصليات لذوي الإعاقة مجهزة بكامل الخدمات لإعانتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وتخصيص دورات مياه ومسارات خاصة تمكينًا لهم وتسهيلًا.

ونوه إلى ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي وإحضار السجادة الخاصة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتقيُّد بتعليمات العاملين في المسجد الحرام حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي ختام تصريحه أكّد هاني حيدر أن الرئاسة تسعى بكامل قدراتها إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، بما يحقق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة