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100 ألف مستفيد.. جامعة الملك خالد تواصل تقديم برامج "مبادرون"

"السلمي": مشروع نسعى من خلاله لاستثمار أوقات الطلاب..3 مجالات

تواصل جامعة الملك خالد، تقديم برامج مشروع "مبادرون" الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، مشتملاً على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء، ويستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع.

وأضاف: يقدم المشروع دورات ولقاءات نوعية يأتي جانب منها في سياق الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك عن بعد من خلال أساتذة وخبراء ومدربين مؤهلين من داخل الجامعة وخارجها، وشكر السلمي كل من ساهم في تقديم وتنفيذ برامج المشروع والقائمين عليها".

من جهته، أشار المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران إلى أن "مبادرون" قدم خلال شهر ذي القعدة 32 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، حضرها بصورة فعلية 48547 مستفيدًا ومستفيدة من داخل المملكة ومن 44 دولة.

يًذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع "مبادرون" منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك تجاوز 100 ألف، بواقع 27236 مستفيدًا ومستفيدة من برامج شهر رمضان، و25099 خلال شهر شوال، و48547 في شهر ذي القعدة.

جامعة الملك خالد مشروع مبادرون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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100 ألف مستفيد.. جامعة الملك خالد تواصل تقديم برامج "مبادرون"
سبق

تواصل جامعة الملك خالد، تقديم برامج مشروع "مبادرون" الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، مشتملاً على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء، ويستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع.

وأضاف: يقدم المشروع دورات ولقاءات نوعية يأتي جانب منها في سياق الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك عن بعد من خلال أساتذة وخبراء ومدربين مؤهلين من داخل الجامعة وخارجها، وشكر السلمي كل من ساهم في تقديم وتنفيذ برامج المشروع والقائمين عليها".

من جهته، أشار المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران إلى أن "مبادرون" قدم خلال شهر ذي القعدة 32 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، حضرها بصورة فعلية 48547 مستفيدًا ومستفيدة من داخل المملكة ومن 44 دولة.

يًذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع "مبادرون" منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك تجاوز 100 ألف، بواقع 27236 مستفيدًا ومستفيدة من برامج شهر رمضان، و25099 خلال شهر شوال، و48547 في شهر ذي القعدة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
02:16 PM

100 ألف مستفيد.. جامعة الملك خالد تواصل تقديم برامج "مبادرون"

"السلمي": مشروع نسعى من خلاله لاستثمار أوقات الطلاب..3 مجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تواصل جامعة الملك خالد، تقديم برامج مشروع "مبادرون" الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، مشتملاً على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء، ويستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع.

وأضاف: يقدم المشروع دورات ولقاءات نوعية يأتي جانب منها في سياق الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك عن بعد من خلال أساتذة وخبراء ومدربين مؤهلين من داخل الجامعة وخارجها، وشكر السلمي كل من ساهم في تقديم وتنفيذ برامج المشروع والقائمين عليها".

من جهته، أشار المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران إلى أن "مبادرون" قدم خلال شهر ذي القعدة 32 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، حضرها بصورة فعلية 48547 مستفيدًا ومستفيدة من داخل المملكة ومن 44 دولة.

يًذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع "مبادرون" منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك تجاوز 100 ألف، بواقع 27236 مستفيدًا ومستفيدة من برامج شهر رمضان، و25099 خلال شهر شوال، و48547 في شهر ذي القعدة.

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