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"تعليم عسير" تقضي بإنشاء "وحدة إنجاز" لرفع مستوى الأداء

لتوثيق اللقاءات والاجتماعات والتنسيق بين الجهات المشتركة لضمان الجودة

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة إنجاز وتكليف خيرية بنت صالح آل جازع رئيسة لها.

وتُعنى الوحدة الجديدة بمتابعة الإجراءات والتوجيهات التي تصدر من صاحب الصلاحية مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، وعمل التقارير اللازمة التي توثق إنجازات الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوثيق اللقاءات والاجتماعات على مستوى المدير العام وما يوجه به، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المشتركة لضمان جودة العمل ومستوى الإنجاز، وتوثيق الردود والإفادات وحفظها لسهولة الرجوع إليها.

يُذكر أن الوحدة ترتبط إداريًّا بمدير مكتب مدير عام التعليم.

مدير عام التعليم منطقة عسير سعد الجوني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم عسير" تقضي بإنشاء "وحدة إنجاز" لرفع مستوى الأداء
سبق

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة إنجاز وتكليف خيرية بنت صالح آل جازع رئيسة لها.

وتُعنى الوحدة الجديدة بمتابعة الإجراءات والتوجيهات التي تصدر من صاحب الصلاحية مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، وعمل التقارير اللازمة التي توثق إنجازات الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوثيق اللقاءات والاجتماعات على مستوى المدير العام وما يوجه به، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المشتركة لضمان جودة العمل ومستوى الإنجاز، وتوثيق الردود والإفادات وحفظها لسهولة الرجوع إليها.

يُذكر أن الوحدة ترتبط إداريًّا بمدير مكتب مدير عام التعليم.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:59 PM

"تعليم عسير" تقضي بإنشاء "وحدة إنجاز" لرفع مستوى الأداء

لتوثيق اللقاءات والاجتماعات والتنسيق بين الجهات المشتركة لضمان الجودة

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بندر آل عوض - عسير
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أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة إنجاز وتكليف خيرية بنت صالح آل جازع رئيسة لها.

وتُعنى الوحدة الجديدة بمتابعة الإجراءات والتوجيهات التي تصدر من صاحب الصلاحية مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، وعمل التقارير اللازمة التي توثق إنجازات الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوثيق اللقاءات والاجتماعات على مستوى المدير العام وما يوجه به، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المشتركة لضمان جودة العمل ومستوى الإنجاز، وتوثيق الردود والإفادات وحفظها لسهولة الرجوع إليها.

يُذكر أن الوحدة ترتبط إداريًّا بمدير مكتب مدير عام التعليم.

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