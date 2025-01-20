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"بطريقة هوليودية".. هروب 75 سجينًا في باراغواي

عبر نفق حفروه تحت الأرض

أعلنت حكومة باراغواي، فرار ما لا يقل عن 75 سجينًا بينهم عناصر في أخطر عصابة برازيلية، من أحد سجون البلاد عبر نفق حفروه تحت الأرض.

وقالت وزيرة العدل في باراغواي للصحفيين سيسيليا بيريس: إن "مدير سجن مدينة بيدرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل، خوان كاباليرو وستة مسؤولين آخرين بالسجن، أقيلوا على خلفية الحادث"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن "بين الفارّين عناصر في عصابة فيرست كابيتال كوماند، وهي أخطر عصابة جريمة منظمة متنفذة في البرازيل".

وأضافت: "إنها عملية استغرقت أيامًا، ومن المستحيل ألا يدرك المسؤولون أن السجناء كانوا يتسربون.. من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن".

حكومة باراغواي باراغواي هروب سجناء

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"بطريقة هوليودية".. هروب 75 سجينًا في باراغواي
سبق

أعلنت حكومة باراغواي، فرار ما لا يقل عن 75 سجينًا بينهم عناصر في أخطر عصابة برازيلية، من أحد سجون البلاد عبر نفق حفروه تحت الأرض.

وقالت وزيرة العدل في باراغواي للصحفيين سيسيليا بيريس: إن "مدير سجن مدينة بيدرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل، خوان كاباليرو وستة مسؤولين آخرين بالسجن، أقيلوا على خلفية الحادث"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن "بين الفارّين عناصر في عصابة فيرست كابيتال كوماند، وهي أخطر عصابة جريمة منظمة متنفذة في البرازيل".

وأضافت: "إنها عملية استغرقت أيامًا، ومن المستحيل ألا يدرك المسؤولون أن السجناء كانوا يتسربون.. من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن".

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:18 AM

"بطريقة هوليودية".. هروب 75 سجينًا في باراغواي

عبر نفق حفروه تحت الأرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حكومة باراغواي، فرار ما لا يقل عن 75 سجينًا بينهم عناصر في أخطر عصابة برازيلية، من أحد سجون البلاد عبر نفق حفروه تحت الأرض.

وقالت وزيرة العدل في باراغواي للصحفيين سيسيليا بيريس: إن "مدير سجن مدينة بيدرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل، خوان كاباليرو وستة مسؤولين آخرين بالسجن، أقيلوا على خلفية الحادث"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن "بين الفارّين عناصر في عصابة فيرست كابيتال كوماند، وهي أخطر عصابة جريمة منظمة متنفذة في البرازيل".

وأضافت: "إنها عملية استغرقت أيامًا، ومن المستحيل ألا يدرك المسؤولون أن السجناء كانوا يتسربون.. من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن".

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