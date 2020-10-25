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بلا أعراض مرضية.. الصين ترصد حالة جديدة لـ"كورونا"

نقلت العدوى إلى 137 شخصًا

رصدت الصين، اليوم (الأحد)، 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض في مدينة كاشغر بمنطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، بعد اكتشاف إصابة شخص بالفيروس في اليوم السابق في أول حالة إصابة محلية جديدة منذ 10 أيام في الصين القارية.

وأوضح مسؤول من لجنة الصحة في شينجيانغ أن والدَي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا اكتشفا إصابتها بالفيروس أمس، ولكن لم تظهر عليها أي أعراض، وفقاً لـ"رويترز".

وتمثل الحالات الجديدة أول إصابة محلية في البر الرئيسي للصين منذ 14 أكتوبر، عندما رصدت حالة واحدة في تشينغداو.

وأطلقت مدينة كاشغر برنامج اختبار أمس يغطي 4.75 مليون شخص في المنطقة.

وذكرت سلطات المدينة أنه حتى بعد ظهر اليوم جرى اختبار أكثر من 2.84 مليون شخص، وسيفحص البقية بحلول الثلاثاء المقبل.

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بلا أعراض مرضية.. الصين ترصد حالة جديدة لـ"كورونا"
سبق

رصدت الصين، اليوم (الأحد)، 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض في مدينة كاشغر بمنطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، بعد اكتشاف إصابة شخص بالفيروس في اليوم السابق في أول حالة إصابة محلية جديدة منذ 10 أيام في الصين القارية.

وأوضح مسؤول من لجنة الصحة في شينجيانغ أن والدَي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا اكتشفا إصابتها بالفيروس أمس، ولكن لم تظهر عليها أي أعراض، وفقاً لـ"رويترز".

وتمثل الحالات الجديدة أول إصابة محلية في البر الرئيسي للصين منذ 14 أكتوبر، عندما رصدت حالة واحدة في تشينغداو.

وأطلقت مدينة كاشغر برنامج اختبار أمس يغطي 4.75 مليون شخص في المنطقة.

وذكرت سلطات المدينة أنه حتى بعد ظهر اليوم جرى اختبار أكثر من 2.84 مليون شخص، وسيفحص البقية بحلول الثلاثاء المقبل.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:01 PM

بلا أعراض مرضية.. الصين ترصد حالة جديدة لـ"كورونا"

نقلت العدوى إلى 137 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت الصين، اليوم (الأحد)، 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض في مدينة كاشغر بمنطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، بعد اكتشاف إصابة شخص بالفيروس في اليوم السابق في أول حالة إصابة محلية جديدة منذ 10 أيام في الصين القارية.

وأوضح مسؤول من لجنة الصحة في شينجيانغ أن والدَي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا اكتشفا إصابتها بالفيروس أمس، ولكن لم تظهر عليها أي أعراض، وفقاً لـ"رويترز".

وتمثل الحالات الجديدة أول إصابة محلية في البر الرئيسي للصين منذ 14 أكتوبر، عندما رصدت حالة واحدة في تشينغداو.

وأطلقت مدينة كاشغر برنامج اختبار أمس يغطي 4.75 مليون شخص في المنطقة.

وذكرت سلطات المدينة أنه حتى بعد ظهر اليوم جرى اختبار أكثر من 2.84 مليون شخص، وسيفحص البقية بحلول الثلاثاء المقبل.

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