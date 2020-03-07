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سلطنة عمان.. الصحة توصي بتعليق كافة التجمعات والفعاليات الدولية

احترازيًّا.. وذلك ضمن إجراءات الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا

أوصت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، بتعليق كافة التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية في السلطنة، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته "سبوتنيك عربي": إنه "بناء على المستجدات الأخيرة بشأن فيروس كورونا، توصي اللجنة الفنية المعنية بمتابعة المرض بتعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيف مشاركين من خارج السلطنة".

وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"؛ من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما منعت دخول الزائرين من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد، وعبر كل المنافذ.

وزارة الصحة في سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان.. الصحة توصي بتعليق كافة التجمعات والفعاليات الدولية
سبق

أوصت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، بتعليق كافة التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية في السلطنة، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته "سبوتنيك عربي": إنه "بناء على المستجدات الأخيرة بشأن فيروس كورونا، توصي اللجنة الفنية المعنية بمتابعة المرض بتعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيف مشاركين من خارج السلطنة".

وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"؛ من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما منعت دخول الزائرين من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد، وعبر كل المنافذ.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:04 PM

سلطنة عمان.. الصحة توصي بتعليق كافة التجمعات والفعاليات الدولية

احترازيًّا.. وذلك ضمن إجراءات الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، بتعليق كافة التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية في السلطنة، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته "سبوتنيك عربي": إنه "بناء على المستجدات الأخيرة بشأن فيروس كورونا، توصي اللجنة الفنية المعنية بمتابعة المرض بتعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيف مشاركين من خارج السلطنة".

وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"؛ من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما منعت دخول الزائرين من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد، وعبر كل المنافذ.

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