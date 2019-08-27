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تعرَّف على الحقوق الـ 10 للمرأة العاملة .. وعلى صاحب العمل أن يلتزم

ذكرت به هيئة حقوق الإنسان .. وتتضمن مكاناً مخصصاً ومهيّأً للصلاة

ذكرت هيئة حقوق الإنسان، صباح اليوم، حقوق المرأة العاملة العشرة على صاحب العمل، ومن ضمنها عدم تشغيل النساء خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الوضع، وتوفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء ومقابلة الجمهور.

وتشمل الحقوق كذلك توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكل المنشآت المشغّلة للنساء، وتوفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأميناً لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وتوفير مكان مخصص ومهيئ للعاملات لأداء الصلاة أو الاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، وعدم تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة حال تشغيل نساء ورجال في مكان العمل نفسه.

وتتضمن الحقوق عدم تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وعدم تشغيل النساء في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها، والالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في الأنشطة كافة، إضافة إلى وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.

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تعرَّف على الحقوق الـ 10 للمرأة العاملة .. وعلى صاحب العمل أن يلتزم
سبق

ذكرت هيئة حقوق الإنسان، صباح اليوم، حقوق المرأة العاملة العشرة على صاحب العمل، ومن ضمنها عدم تشغيل النساء خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الوضع، وتوفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء ومقابلة الجمهور.

وتشمل الحقوق كذلك توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكل المنشآت المشغّلة للنساء، وتوفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأميناً لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وتوفير مكان مخصص ومهيئ للعاملات لأداء الصلاة أو الاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، وعدم تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة حال تشغيل نساء ورجال في مكان العمل نفسه.

وتتضمن الحقوق عدم تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وعدم تشغيل النساء في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها، والالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في الأنشطة كافة، إضافة إلى وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
12:22 PM

تعرَّف على الحقوق الـ 10 للمرأة العاملة .. وعلى صاحب العمل أن يلتزم

ذكرت به هيئة حقوق الإنسان .. وتتضمن مكاناً مخصصاً ومهيّأً للصلاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
4,660

ذكرت هيئة حقوق الإنسان، صباح اليوم، حقوق المرأة العاملة العشرة على صاحب العمل، ومن ضمنها عدم تشغيل النساء خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الوضع، وتوفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء ومقابلة الجمهور.

وتشمل الحقوق كذلك توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكل المنشآت المشغّلة للنساء، وتوفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأميناً لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وتوفير مكان مخصص ومهيئ للعاملات لأداء الصلاة أو الاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، وعدم تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة حال تشغيل نساء ورجال في مكان العمل نفسه.

وتتضمن الحقوق عدم تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وعدم تشغيل النساء في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها، والالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في الأنشطة كافة، إضافة إلى وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.

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