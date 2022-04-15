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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد" نبهت من أمطار ورياح سطحية على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني الباحة تقلبات جوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:53 PM

"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد" نبهت من أمطار ورياح سطحية على عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
685

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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